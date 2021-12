Αυτή είναι η πιο δημοφιλής ταινία στην ιστορία του Netflix (vid)

Η κωμωδία δράσης «Red Notice», είναι πλέον η ταινία με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του Netflix, σύμφωνα με τη διάσημη πλατφόρμα.

Η ταινία, είχε 328,8 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης, όπως αναφέρει το Netflix, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το «Bird Box» της Σάντρα Μπούλοκ το 2018, με 282 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης.

Επί του παρόντος, το 50% όλων των συνδρομητών του Netflix σε όλο τον κόσμο έχουν δει το «Red Notice», το οποίο μάλιστα είναι και η πιο ακριβή ταινία της πλατφόρμας. Μάλιστα, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ σε μόλις 18 ημέρες, σε αντίθεση με το «Bird Box» που χρειάστηκε 4 εβδομάδες.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντς και Γκαλ Γκαντότ, είναι παραγωγή της Johnson's Seven Bucks Productions και έκανε το ντεμπούτο της στο Netflix στις αρχές Νοεμβρίου. Παραμένει ακόμα στις 10 καλύτερες ταινίες της πλατφόρμας σε 94 χώρες, σύμφωνα με το Netflix.

Ο The Rock / Ντουέιν Τζόνσον ανέβασε στο Instagram του μία σκηνή από την ταινία γράφοντας το εξής: «Σας δίνω μια γεύση του γιατί το Red Notice έγινε επίσημα η μεγαλύτερη ταινία στην ιστορία του Netflix!!! Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, καταρρίψαμε όλα τα ρεκόρ και έχουμε πολλές εβδομάδες μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε».

Η υπόθεση

Όταν η Ιντερπόλ εκδίδει κόκκινο συναγερμό, το ανώτερο ένταλμα για την καταδίωξη και τη σύλληψη των μεγαλύτερων καταζητούμενων του κόσμου, την υπόθεση αναλαμβάνει ο κορυφαίος αναλυτής του FBI Τζον Χάρτλεϊ (Ντουέιν Τζόνσον).

Στη διάρκεια της παγκόσμιας αναζήτησής του πέφτει πάνω σε μια παράτολμη ληστεία και αναγκάζεται να συνεργαστεί με τον καλύτερο κλέφτη έργων τέχνης στον κόσμο, τον Νόλαν Μπουθ (Ράιαν Ρέινολντς), για να πιάσει την πλέον καταζητούμενη κλέφτρα έργων τέχνης στον κόσμο, την "Αξιωματικό" (Γκαλ Γκαντότ).

Στη συναρπαστική περιπέτεια που ακολουθεί οι τρεις πρωταγωνιστές ταξιδεύουν σε όλη την υφήλιο, χορεύουν, παγιδεύονται σε μια απομονωμένη φυλακή, βρίσκονται στη ζούγκλα και, το χειρότερο απ’ όλα, πρέπει διαρκώς να υπομένουν ο ένας τον άλλον. Το καστ πλαισιώνουν η Ρίτου Άρια και ο Κρις Διαμαντόπουλος.

Σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ρόσον Μάρσαλ Θέρμπερ (Κέντρο Ευφυΐας, Ουρανοξύστης) και παραγωγή των Χάιραμ Γκαρσία, Ντουέιν Τζόνσον και Ντάνι Γκαρσία από τις Seven Bucks Productions, Beau Flynn’s Flynn Picture Co. και Thurber’s Bad Version, Inc., το Red Notice είναι ένα στιλιζαρισμένο παιχνίδι ανελέητης καταδίωξης με αναφορές από όλο τον κόσμο.