Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Το βράδυ του Σαββάτου (27/11) στα μπουζούκια

To βράδυ του Σαββάτου, 27/11, αφού το live του «Just The Two Of Us» έφτασε στο τέλος του, η Δέσποινα Βανδή και ο αγαπημένος της, Βασίλης Μπισμπίκης, βγήκαν για ποτό, τραγούδι και χορό!

Το όμορφο ζευγάρι της ελληνικής showbiz, το οποίο φαίνεται ότι έχει σταματήσει να κρύβεται από τις κάμερες και τους παπαράτσι, πέρασε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο νυχτερινό μαγαζί όπου την τρέχουσα περίοδο τραγουδούν ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Μανώλης Κονταρός. Μάλιστα, οι δύο καλλιτέχνες κάλεσαν τη Δέσποινα Βανδή στη σκηνή, η οποία με την υπέροχη φωνή της χάρισε στο κοινό αξέχαστες στιγμές διασκέδασης.



Μάλιστα, η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης φωτογραφήθηκαν μία ακόμη φορά με τον καλλιτέχνη κρητικής μουσικής Μανώλη Κονταρό. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δημοσίευσε σε story στο Instagram το πρωί της Κυριακής 28 Νοεμβρίου ο Μανώλης Κονταρός, εκφράζοντας την αγάπη του και τη συμπάθειά του προς τη Δέσποινα και τον Βασίλη. «Ευχαριστώ πολύ κουμπαράκια μου που με τιμήσατε» σημειώνει. Πηγή:protothema.gr