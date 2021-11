To 5o live για το Dancing with the Stars ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 14 Νοεμβρίου κι εκτός από τις 13 εντυπωσιακές χορογραφίες, έφερε μαζί του και μία νέα αποχώρηση.

Το ζευγάρι που δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές για τις χορευτικές του ικανότητες ήταν η Έλενα Τσαγκρινού με τον Βλαντιμιρ. Σε φλογερή Λατίνα μεταμορφώθηκε η Έλενα Τσαγκρινού, ωστόσο η εμφάνισή της δίχασε την κριτική επιτροπή! Ο συνδυασμός της ψήφου κριτικής επιτροπής και κοινού έφεραν την Έλενα Τσαγκρινού και τον Βλαντιμιρ στην τελευταία θέση της κατάταξης, με αποτέλεσμα να πρέπει να αποχωρήσουν από το σόου χορού. Πηγή: news247.gr