House of the Dragon: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του πρίκουελ του Game of Thrones

Tο «House of the Dragon» βασίζεται στο «Fire and Blood» του George RR Martin και καταγράφει τα γεγονότα που σημειώθηκαν περίπου 200 - 300 χρόνια πριν από τα όσα συνέβησαν στο «Game Of Thrones».

Στη δημοσιότητα έδωσε η HBO το πρώτο τρέιλερ για το «House of the Dragon», πρίκουελ του «Game Of Thrones», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2022. Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στο «Fire and Blood» του George RR Martin και καταγράφει τα γεγονότα που σημειώθηκαν περίπου 200 χρόνια πριν από τα όσα συνέβησαν στο GoT.

Ο βετεράνος σκηνοθέτης του «Game of Thrones», Miguel Sapochnik («Battle of the Bastards», «Hardhome»), θα είναι ο showrunner της σειράς μαζί με τον Ryan Condal που ανέπτυξε την ιδέα, ενώ θα σκηνοθετήσει και το πιλοτικό επεισόδιο. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα η σειρά δεν αναμένεται πριν το 2022.

«Θεοί. Βασιλείς. Φωτιά. Αίμα» γράφει η λεζάντα του HBO Max στο YouTube, δίνοντας σε τέσσερις λέξεις μια ιδέα για το τι θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές στη μικρή οθόνη σε μερικούς μήνες.

Το HBO έχει δεσμευτεί για 10 επεισόδια της σειράς

Το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρίκουελ είναι ένα από τα πέντε κεφάλαια που έχει στα σκαριά το HBO και αναπτύσσονται μυστικά και ήσυχα από το 2017. Σύμφωνα με τον George RR Martin και τα όσα κατά καιρούς γράφει στο Twitter, τρία από τα σίκουελ του δικτύου εξελίσσονται περίφημα ενώ όπως ήδη γνωρίζουμε, το ένα από τα τρία, ασχολείται με το λυκόφως της χρυσής Εποχής των Ηρώων και την έλευση μιας σκοτεινής περιόδου για τους ανθρώπους. Πρωταγωνίστρια της σειράς είναι η Ναόμι Γουότς.

Το «Fire & Blood» δίνει μια νέα ώθηση στη δυναμική του «Game of Thrones». Εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2018 ως συμπληρωματικό κεφάλαιο στο λογοτεχνικό έπος του Μάρτιν «A Song of Ice and Fire» («Το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου») και ξεδιπλώνει τα του οίκου Ταργκάριεν – της οικογένειας των δρακο-αφεντάδων που ήταν και η μόνη που επιβίωσε της Καταστροφής της Βαλυρίας – από τότε που εγκαταστάθηκε στο νησί του Dragonstone.

Περιττό να σημειώσουμε ότι το βιβλίο βρισκόταν στη λίστα των μπεστ σέλερ των New York Times επί μήνες. Στο πρώτο του κεφάλαιο εξιστορεί την απαρχή του αιματηρού παζλ εξουσίας που έφερε αιώνες μετά τον μεγάλο πόλεμο μεταξύ των οίκων του Γουέστερος για χάρη του Σιδερένιου Θρόνου. Πώς ο Έγκον ο Κατακτητής δημιούργησε τον Σιδερένιο Θρόνο μετακυλώντας στις επόμενες γενιές των Ταργκάριεν την ευθύνη της διατήρησής του ως τον εμφύλιο πόλεμο (Dance Of The Dragons) που σχεδόν διέλυσε τη δυναστεία. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά το Deadline, ο εμφύλιος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τηλεοπτικής μεταφοράς του βιβλίου. Και, φυσικά, ευκαιρία μοναδική, για τηλεοπτικά επεισόδια γεμάτη με την ένταση και το θέαμα ενός μεσαιωνικού πολέμου...

Σαν να ξαναζούμε, δηλαδή, το «Game of Thrones», μόνο με διαφορετικούς παίκτες και χαρακτήρες αυτή τη φορά ώστε το φινάλε της εκπληκτικά επιτυχημένης σειράς (μεταξύ άλλων περιλάμβανε και το κάψιμο του Σιδερένιου Θρόνου) να δέσει αρμονικά με την προηγούμενη «ζωή» των Ταργκάριεν, πριν γεννηθεί η Ντενέρις (Εμίλια Κλαρκ), ο αδελφός της Βίσερις (Χάρι Λόιντ) και ο Τζον Σνόου (Κιτ Χάρινγκτον).

Αναμένοντας νεότερα για το πρίκουελ, θυμίζουμε ότι η όγδοη και τελευταία σεζόν του «Game of Thrones» έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στα τηλεοπτικά βραβεία Emmy διεκδικώντας φέτος 32 υποψηφιότητες. Περισσότεροι από 45 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τα τελευταία της επεισόδια την άνοιξη του 2019 και κάτι μας λέει ότι πρόθυμα θα επιστρέψουν ξανά σε μια εποχή που ο Σιδερένιος Θρόνος επηρεάζει τα πάντα ακόμα κι αν στη συγγραφή των πρίκουελ δεν βρίσκονται πια οι αρχικοί δημιουργοί Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Βάις.

