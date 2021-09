Πάρτε θέση: Σήμερα η πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν του La Casa de Papel (vid)

Ο χρόνος έχει ήδη ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα και τα πέντε, ολοκαίνουργια επεισόδια του La Casa de Papel ή αλλιώς το Volume I της τελευταίας σεζόν της σειράς «Τέλεια Ληστεία» αναμένεται να κυκλοφορήσουν στο ελληνικό Netflix από τις 10 το πρωί.

Η βραβευμένη με το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς, το ισπανικό δημιούργημα με τους ληστές με τα πορτοκαλί και τις μάσκες του Νταλί που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, καθηλώνοντας από την πρώτη κιόλας σεζόν, το 2017, εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο και έγινε βασικός μοχλός ανάπτυξης στην ανάπτυξη της πρωτοποριακής πλατφόρμας streaming στη διεθνή αγορά εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, φτάνοντας τα 34 εκατομμύρια θεάσεις το καλοκαίρι του 2019 και τις 65 εκατομμύρια προβολές την 4η σεζόν, ολοκληρώνεται με την 5η σεζόν σε δύο μέρη με το τελευταίο να προβάλεται στις 3 Δεκεμβρίου 2021.

Ο δημιουργός του «La Casa De Papel» Άλεξ Πίνα δήλωσε για τα όσα ακολουθούν: «Ο πόλεμος αγγίζει πρωτοφανή επίπεδα ακρότητας και βαναυσότητας, αλλά αυτή είναι και η πιο επική και συναρπαστική σεζόν».

La Casa de Papel / Money Heist Part 5 Vol 1 premieres in 12 hours!



Here's a recap of where we left off. pic.twitter.com/5lfCbSIsST — Netflix (@netflix) September 2, 2021

Λίγο πριν την προβολή του πρώτου επεισοδίου, το Netflix έδωσε στην κυκλοφορία ένα 3λεπτο βίντεο με όσα έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα.

Στο επίσημο τρέιλερ του πρώτου μέρους βλέπουμε τον Καθηγητή (Professor) να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλυσοδεμένος και αιχμάλωτος της Αλίσια. Την ίδια στιγμή, ο στρατός ετοιμάζεται να εισβάλει μέσα στην ισπανική τράπεζα που βρίσκεται αμπαρωμένη η συμμορία. Το βίντεο είναι «παραδοσιακά» γεμάτο σκηνές δράσης που κόβουν την ανάσα.

"Για πρώτη φορά δεν έχουν σχέδιο απόδρασης"

Η επίσημη σύνοψης της 5ης σεζόν του La Casa De Papel γράφει:

"Η συμμορία είναι κλεισμένη στην Τράπεζα της Ισπανίας για πάνω από 100 ώρες. Κατάφεραν να διασώσουν την Λισαβόνα αλλά τα δύσκολα τώρα ξεκινούν καθώς έχασαν έναν δικό τους. Ο Καθηγητής συλλαμβάνεται από την Σιέρρα και για πρώτη φορά, δεν έχει κάποιο σχέδιο απόδρασης. Πάνω που νόμιζαν όταν τα χειρότερα πέρασαν, ένας νέος αντίπαλος μπαίνει στην αρένα και είναι ο πιο ισχυρός όλων: ο στρατός. Το τέλος της μεγαλύτερης ληστείας στην ιστορία κοντεύει και μια επιχείρηση που ξεκίνησε σαν ληστεία μετατρέπεται σε πόλεμο."

Επίσης, ανακοινώθηκαν και οι τίτλοι των πέντε επεισοδίων. Έτσι έχουμε τα:

#1″The End of the Road”

#2 “Do You Believe in Reincarnation?”

#3 “Welcome to the Show of Life”

#4 “Your Place in Heaven”

#5 “Live Many Lives”

Εκτός από τους γνωστούς πρωταγωνιστές στη νέα σεζόν προστίθενται τρεις νέοι χαρακτήρες. Πρόκειται για τον Ρενέ, τη μεγάλη αγάπη της Τόκιο από το παρελθόν που υποδύεται ο Μιγκέλ Άνχελ Σιλβέστρε γνωστός από τα Sky Rojo, Narcos και Sense8.

Η δεύτερη νέα είσοδος είναι αυτή του Πάτρικ Κριάντο που θα υποδυθεί τον Ραφαέλ, τον «άσωτο γιο» του Μπερλίν, έναν 31χρονο μηχανικό που θέλει να ζήσει μια τελείως διαφορετική ζωή από εκείνη του πατέρα του.

Το όνομά του είχε αναφερθεί, μάλιστα, στην πρώτη σεζόν, όταν ο Berlin λέει στη Rio τι σημαίνει να έχεις παιδί -«Είναι μια πυρηνική κεφαλή που θα καταστρέψει τα πάντα».

La Casa de Papel / Money Heist Part 5 Vol 1. premieres this Friday! Here's a rundown of the new episode titles pic.twitter.com/ucKJqL1tkB — Netflix (@netflix) August 30, 2021

Και τέλος στην πέμπτη σεζόν θα δούμε και τον ηθοποιό Χοσέ Μανουέλ Σέδα στον ρόλο του Σαγκάστα, έναν σκληρό διοικητή των ειδικών δυνάμεων του ισπανικού στρατού.

