Girl in the Box: Επί 7 χρόνια ο σαδιστής απαγωγέας τη βίαζε και την έκλεινε σε ξύλινο «φέρετρο» (vid)

Τη συγκλονιστική ιστορία της απαγωγής της και του εφιάλτη που έζησε επί χρόνια, μέχρι να καταφέρει να αποδράσει από τα χέρια ενός σαδιστή εγκληματία, περιγράφει μια 64χρονη γυναίκα στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί σύντομα από το δίκτυο Oxygen με τίτλο «Snapped Notorious: The Girl in the Box».

Η Κολίν Σταν έπεσε θύμα απαγωγής το 1977 και, για 7 ολόκληρα χρόνια ο διεστραμμένος άνδρας που την άρπαξε την κρατούσε αιχμάλωτη ως «σκλάβα του σεξ». Η θαρραλέα γυναίκα, που κατάφερε όχι μόνο να επιζήσει από τα βασανιστήρια, αλλά και να αποδράσει, απέκτησε το παρατσούκλι «το κορίτσι στο κουτί» από τα ΜΜΕ, όταν έγινε γνωστό ότι ο απαγωγέας της την κρατούσε κλεισμένη για μεγάλο μέρος της αιχμαλωσίας της σε μια ξύλινη κατασκευή που έμοιαζε με φέρετρο, ενίοτε και για 23 ώρες την ημέρα! «Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω την επίδραση που έχει το απόλυτο σκοτάδι στην ανθρώπινη ψυχή», λέει η Κολίν Σταν στο τρέιλερ του καινούργιου ντοκιμαντέρ για την πολύκροτη υπόθεση, που είχε συγκλονίσει τη δεκαετία του '80. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Σταν ήταν 20 χρονών όταν μπήκε στο αμάξι του Κάμερον και της Τζάνις Χούκερ, που σταμάτησαν να την πάρουν ενώ έκανε οτοστόπ για να πάει στο πάρτι μιας φίλης στο Όρεγκον των ΗΠΑ, στις 19 Μαΐου του 1977. Το ζευγάρι έμοιαζε μια ασφαλής επιλογή για τη νεαρή κοπέλα, καθώς είχαν μαζί τους το μωρό τους στο αυτοκίνητο και έδειχναν σαν μια φυσιολογική οικογένεια. Περίπου μισή ώρα αφότου μπήκε στο αμάξι όμως, ο Χούκερ έστριψε σε έναν χωματόδρομο και της κόλλησε ένα μαχαίρι στον λαιμό. Έπειτα την έδεσε, τη φίμωσε και έβαλε ένα ξύλινο κουτί στο κεφάλι της, προτού τη μεταφέρει στο σπίτι του. Μερικές ώρες αργότερα, βρισκόταν αιχμάλωτη στο υπόγειο του σπιτιού του διεστραμμένου άνδρα, ο οποίος έβγαλε τα ρούχα της και την κρέμασε γυμνή από τους καρπούς. Αυτό ήταν το ξεκίνημα ενός εφιάλτη που έμελλε να κρατήσει επτά ολόκληρα χρόνια, μέχρι την απόδρασή της. «Μου έλεγε "εμπρός φώναξε, θα σου κόψω τις φωνητικές χορδές"» θυμάται η Σταν στο preview κλιπ του ντοκιμαντέρ. Η ζωή της στα χέρια του Κάμερον Χούκερ, του 23χρονου που εργαζόταν σε εργοστάσιο ξυλείας και έκρυβε μέσα του ένα πραγματικό κτήνος, περιλάμβανε λιμοκτονία, βιασμούς, ξύλο, μαστίγωμα, βιασμούς και άλλα σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια. Ο Χούκερ έδενε τους καρπούς της και την κρεμούσε από το ταβάνι, ενώ άλλες φορές την άφηνε επί μέρες ολόκληρες με το κεφάλι της κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί βάρους 9 κιλών. Άλλες φορές την ανάγκαζε να μπαίνει σε ένα ξύλινο κουτί που έμοιαζε με φέρετρο και φυλασσόταν κάτω από το κρεβάτι που μοιραζόταν με τη σύζυγό του, Τζάνις. Η γυναίκα παρέμενε συχνά εκεί μέσα για 23 ώρες τη μέρα. Η διαστροφή του Χούκερ πραγματικά δεν είχε όριο, αφού είχε κατασκευάσει δικές του συσκευές βασανισμού, οι οποίες προκάλεσαν μόνιμη ζημιά στην πλάτη και τους ώμους του θύματός του. Ειχε υποχρεώσει το θύμα του να υπογράψει ένα «συμβόλαιο σκλάβας» που όριζε ότι θα έκανε ο,τιδήποτε της ζητούσε ο «αφέντης» της, από σεξουαλικές πράξεις μέχρι δουλειές του σπιτιού. Το 1978, η Τζάνις Χούκερ γεννησε το δεύτερο παιδί της στο κρεβάτι που βρισκόταν πάνω από το «φέρετρο» της Σταν. Ο Χούκερ έπεισε σταδιακά το θύμα του ότι αν προσπαθούσε να το σκάσει, ένας ισχυρός οργανισμός ονόματι «Η εταιρεία» θα την έβρισκε και θα έκανε κακό στην ίδια και την οικογένειά της. Θέλοντας να αποφύγει τις σωματικές τιμωρίες, η κοπέλα φρόντιζε να συμμορφώνεται με όσα της ζητούσαν και δεν αποπειράθηκε ποτέ να αποδράσει. Για πολλά χρόνια οι γείτονες πίστευαν ότι η νεαρή γυναίκα που εμφανιζόταν περιστασιακά στο σπίτι ήταν απλώς μια οικιακή βοηθός. Το 1981 της επετράπη να επισκεφθεί μόνη της την οικογένειά της, όμως μετά επέστρεψε στον Χούκερ, κάτι που δείχνει πόσο την είχαν επηρεάσει η πλύση εγκεφάλου στην οποία την είχε υποβάλει και οι απειλές του περί «Εταιρείας». Τρία χρόνια αργότερα, της έδωσε την άδεια να πιάσει δουλειά ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο της περιοχής. Το γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις συνέβη το 1984, όταν ο Χούκερ είπε στη σύζυγό του ότι ήθελε να κάνει την Σταν «δεύτερη γυναίκα» του και να φέρει στο σπίτι περισσότερες «σκλάβες». Η Τζάνις Χούκερ είπε στην Σταν ότι όσα της είχαν πει περί «Εταιρείας» ήταν ψέματα και τη βοήθησε να αποδράσει. Η Σταν τηλεφώνησε στον απαγωγέα της από τη στάση λεωφορείου και του είπε ότι τον εγκαταλείπει. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος έβαλε τα κλάματα. Παρότι ξέφυγε από τα χέρια του, η Σταν συνέχιζε να τηλεφωνά στον Χούκερ και δεν πήγε να τον καταγγείλει στην αστυνομία. Είπε ότι ήθελε να του δώσει την ευκαιρία να αλλάξει. Μόλις επέστεψε σπίτι, η Σταν πήγε σε σχολή για να πάρει πτυχίο λογιστικής, παντρεύτηκε και απέκτησε μια κόρη. Επίσης έγινε μέλος μιας οργάνωσης για κακοποιημένες γυναίκες. Η Τζάνις Χούκερ, σύζυγος του διεστραμμένου απαγωγέα ήταν εκείνη που τελικά πήγε στην αστυνομία και συμφώνησε να καταθέσει εναντίον του συζύγου της, εξασφαλίζοντας ασυλία για την ίδια. Ο Χούκερ, 67 ετών σήμερα, καταδικάστηκε το 1985 σε 104 έτη φυλάκισης για την απαγωγή, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια στα οποία υπέβαλε την Σταν. Πηγή: protothema.gr