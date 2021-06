Γιώργος Δήμου: Συγκλονίζει με το τραγούδι, στη μνήμη του 17χρονου φίλου του που «έφυγε» σε τροχαίο (vid)

O Γιώργος Δήμου, καταθέτει την ψυχή του, και τον πόνο του για τον παιδικό του φίλο, Θοδωρή, που έφυγε από την ζωή, μόλις στα 17 του χρόνια, μετά από θανατηφόρο τροχαίο, μέσα από το νέο τραγούδι «Μη Στεναχωριέστε», που κυκλοφόρησε από την Just Do It Production, και προκαλεί, «κύμα»-συγκίνησης.

Ο μόλις 20 ετών, στιχουργός και συνθέτης, με σπουδαίες γνώσεις στη μουσική, και με καταγωγή από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, για μία ακόμη φορά, ξεδιπλώνει το ταλέντο του, μέσα από στίχους και μελωδία, που αγγίζουν τις ψυχές όλων μας, από το πρώτο κιόλας, άκουσμά τους. Με την βοήθεια δυο ξεχωριστών καλλιτεχνών αλλά και πολύ καλών του φίλων, τους Αναστάσιου Habibi και του Γιώργου Μερτζάνη, ο Γιώργος Δήμου εκφράζει τον πόνο αλλά και την αγάπη του για τον παιδικό του φίλο Θοδωρή, με τον όποιον ζήσανε πολλές και αξέχαστες στιγμές καλές και άσχημες, του οποίου όμως η ζωή, κόπηκε σε πολύ νεαρή ηλικία. Δυστυχώς, η μοίρα, έκρυβε για τον Θοδωρή, το χειρότερο πρόσωπό της, όταν μόλις στα 17 του, έχασε τη ζωή του, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μαζί με άλλους τρεις συνομήλικους φίλους του.

Με αφορμή την συμπλήρωση των 4 χρόνων, από την μοιραία μέρα, της 28/3/2017, που βύθισε στο πένθος, τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, αλλά και ταρακούνησε όλη τη Ελλάδα, ο Γιώργος Δήμου, μην έχοντας ξεπεράσει ακόμα το σοκ, αλλά και τον πόνο, για τον αδικοχαμένο φίλο του, θέλησε να τον τιμήσει, με ένα τραγούδι…

Με τίτλο «Μη Στεναχωριέστε», σε στίχους και μουσική του ίδιου, και ενορχήστρωση του Νίκου Αντωνιάδη, που μόλις κυκλοφόρησε από την δισκογραφική εταιρία που τον πίστεψε από την πρώτη στιγμή, την Just Do It Production, ο Γιώργος Δήμου, καταθέτει την ψυχή του, στη μνήμη του φίλου του. Στόχος του τραγουδιού, που απογειώνουν με τις φωνές τους, ο Αναστάσιος Habibi και ο Γιώργος Μερτζάνης, είναι ο Γιώργος Δήμου, να «δείξει» στον Θοδωρή, πόσο του λείπει και πόσο τον αγαπάει, αλλά και μέσα από το συγκινητικό βιντεοκλίπ, που σκηνοθέτησαν ο Νίκος Αντωνιάδης και η Κατερίνα Κινέζου, να στείλουν το ηχηρό μήνυμα, στα νέα παιδιά, να προσέχουν στους δρόμους, για να μην θρηνήσουμε, και άλλους νέους, όπως τον Θοδωρή και τους φίλους του. Μια πράξη αγάπης του Γιώργου Δήμου, που επίσης συγκινεί, με την πρωτοβουλία του, όλα τα έσοδα που θα αποκτηθούν από το «Μη Στεναχωριέστε», να διατεθούν όλα, για φιλανθρωπικό σκοπό, στην μνήμη των φίλων του.