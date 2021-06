Μπορεί το Zitti e Buoni να κέρδισε τα πλήθη και να χάρισε στους Maneskin την πρωτιά στη φετινή Eurovision, εντούτοις δίνουν και παίρνουν οι ενστάσεις για την αυθεντικότητα του κομματιού.

Συγκεκριμένα, ολλανδικός ραδιοφωνικός σταθμός υποστήριξε ότι η μελωδία του τραγουδιού θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τη μελωδία ενός κομματιού που λέγεται «You Want It, You’ve Got It» των Vendettas.

Εδώ τα δύο τραγούδια για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας...