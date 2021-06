Οι καλύτερες κλασικές ταινίες για να δείτε τον Ιούνιο στο Netflix (vid)

Το καλοκαίρι έφτασε και επίσημα, όμως για πολλούς οι διακοπές είναι ακόμα μακριά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να διασκεδάσουν.

Οι βραδιές ταινιών είναι μία από τις πιο εύκολες και οικονομικές λύσεις για τα βράδια του καλοκαιριού. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή παρέα και Netflix. Η δημοφιλής streaming πλατφόρμα προσφέρει εκατοντάδες κλασικές ταινίες στους συνδρομητές της.

Αυτές είναι οι καλύτερες κλασικές ταινίες για να δείτε στο Netflix φέτος τον Ιούνιο

Η Δίκη των 7 του Σικάγου - The Trial of the Chicago 7 (2020)

Μια ειρηνική διαμαρτυρία κατέληξε σε μια βίαιη σύγκρουση με την αστυνομία. Αυτό που ακολούθησε ήταν μία από τις πιο περιβόητες δίκες στην ιστορία.

Ιστορία Γάμου - Marriage Story (2019)

Μία δυνατή, ανθρώπινη ιστορία για τη διάλυση ενός γάμου και τη διατήρηση μιας οικογένειας.

Ο Σημαδεμένος - Scarface (1983)

Ένας μεγαλέμπορος ναρκωτικών στο Μαϊάμι κουβανικής καταγωγής οδηγείται από την άνοδο στην πτώση μέσα από τον εθισμό, την παράνοια και τη βία, με μοιραίες συνέπειες.

Ένας Προφήτης μα τι Προφήτης - Monty Python’s Life of Brian (1979)



Ο Μπράιαν, γεννημένος σε στάβλο στην Ιουδαία, γίνεται μέλος μιας ομάδας ζηλωτών κατά των Ρωμαίων. Η μοίρα του, όμως, μοιάζει πάντα με αυτήν ενός συγκεκριμένου ξυλουργού.

Κλάους: Το Μυστικό των Χριστουγέννων - Klaus (2019)

Ένας εγωιστής ταχυδρόμος κι ένας μοναχικός παιχνιδοποιός γίνονται αναπάντεχα φίλοι και χαρίζουν το πολυπόθητο χαμόγελο που απουσιάζει από μια ψυχρή, σκοτεινή μικρή πόλη.

Το Αδελφάτο των Ιπποτών της Ελεεινής Τραπέζης - Monty Python and the Holy Grail (1975)

Οι Μόντι Πάιθον σατιρίζουν το μύθο του Βασιλιά Αρθούρου και των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης στη μακρινή αποστολή τους για να βρουν το Άγιο Δισκοπότηρο.

Επιστροφή στο Μέλλον - Back to the Future (1985)



Όταν οδηγεί κατά λάθος μια χρονομηχανή DeLorean από το 1985 στο 1955, ο Μάρτι Μακφλάι παλεύει με τον χρόνο για να βεβαιωθεί πως οι μελλοντικοί του γονείς θα ερωτευτούν.

Φόρεστ Γκαμπ - Forest Gump (1994)

Ο Φόρεστ Γκαμπ, ένας φιλικός, απλοϊκός άνδρας, βρίσκεται εν τω μέσω σχεδόν κάθε σημαντικού γεγονότος της δεκαετίας του '60 και του '70.

Η Γειτονιά του Δάσους: Οι Περιπέτειες του Τοτόρο - My Neighbor Totoro (1988)



Περνώντας το καλοκαίρι στην ιαπωνική εξοχή με τον πατέρα τους, δύο νεαρές αδελφές πιάνουν φιλίες με μυστηριώδη πλάσματα που ζουν στο γειτονικό δάσος.

Dirty Dancing

Στις καλοκαιρινές οικογενειακές της διακοπές στο βουνό, η 17χρονη Φράνσις ερωτεύεται τον αντισυμβατικό καθηγητή χορού στο θέρετρο.

Τα Σαγόνια του Καρχαρία - Jaws (1975)

Όταν ένας αχόρταγος λευκός καρχαρίας τρομοκρατεί το νησί Άμιτι, ένας αστυνομικός, ένας ωκεανογράφος και ένας κυνηγός καρχαριών προσπαθούν να εξοντώσουν το τέρας.