Eurovision Flashback: Οι καλύτερες συμμετοχές της Ελλάδας στον θεσμό (vid)

Eurovision. Για άλλους πανηγυράκι, για άλλους το ευρωπαϊκό μουσικό γεγονός της χρονιάς, για κάποιους ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show και για κάποιους άλλους ένα άνευ ουσίας θέαμα. Για όλους όμως ένα θέμα προς συζήτηση.

Με αφορμή τον σημερινό τελικό της Eurovision 2021, συλλέξαμε και σας παρουσιάζουμε τις πέντε καλύτερες συμμετοχές της Ελλάδας στον διαγωνισμό.



My number One – 1η θέση

Το comeback της Έλενας Παπαρίζου στο διαγωνισμό ήταν αυτό που έπρεπε να είναι επικό και ήταν. Το 2005 η Έλενα Παπαρίζου παίρνει τη σκυτάλη από τον Σάκη Ρουβα, φοράει το χρυσό της μίνι φόρεμα και βγαίνει να τραγουδήσει το προφητικό άσμα των Ναταλίας Γερμανού και Χρήστου Δάντη “My Number One” και νούμερο ένα βγαίνει.

Shake It – 3η θέση

Το 2004 φτάσαμε ξανά στην 3η θέση με 252 βαθμούς ανάμεσα σε 36 χώρες. Οι 252 βαθμοί είναι η μεγαλύτερη βαθμολογία, που έχουμε πάρει. Άδικο θα πούμε εμείς, γιατί ο Σάκης και τον χορό του τον έριξε, και τη μπλούζα του έσκισε και όλα τα έκανε σωστα αλλά τον έφαγε ο τυφώνας Ruslana με το Wild Dances.

Die For You – 3η θέση

Κόντεψε να περάσει δεκαετία για να ξαναδούμε τη δεκάδα αλλά όταν το κάναμε είδαμε από πολύ κοντά και την πρώτη θέση. Οι Antique, κατά κόσμον Έλενα Παπαρίζου και Νίκος Παναγιωτίδης, γεννημένοι και μεγαλωμένοι στη Σουηδία αποφασίζουν να εκπροσωπήσουν τη μαμά πατρίδα που εντωμεταξύ είχε απουσιάσει δύο χρονιές από τον διαγωνισμό και όλοι παθαίνουμε την πλάκα μας. Μαζί μας και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας που μας δίνουν την 3η θέση στο διαγωνισμό.

My secret combination – 3η θέση

Η τρίτη και τελευταία μας ως τώρα 3η θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision κατακτήθηκε το 2008 με το “Secret Combination” (μουσική Κωνσταντίνος Παντζής και στίχοι Ποσειδώνας Γιαννόπουλος) και τη γλυκιά Καλομοίρα. Χορός, show, ρυθμός και το γνωστό κέφι και μπρίο στη σύνθεση καθιερωμένο πια, το τραγούδι της Καλομοίρας τα είχε όλα.

This is our night – 7η θέση

Στη Μόσχα ταξίδεψε το 2009 ο Σάκης Ρουβάς για τη δική του επιστροφή στον διαγωνισμό. Δυστυχώς, τη δεύτερη φορά δεν τα πήγε τόσο καλά όσο την πρώτη και το “This is our night” σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου βγήκε 7ο.