Τάκης Ζαχαράτος: Επιστρέφει στο Θέατρο Άλσος ως Ματίνα Παγώνη και Ζωζώ Σαπουντζάκη

Ένα σχεδόν χρόνο μετά την επιτυχία της περσινής σεζόν που έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ με απανωτά sold out, ο μοναδικός performer Τάκης Ζαχαράτος ξαναχτυπά στο Θέατρο Άλσος με μια ολοκαίνουργια παράσταση και μας προτρέπει να τραγουδήσουμε όλοι μαζί «Πάμε γι' άλλα… ολοταχώς».

Ένα σόου με τις περισσότερες μεταμφιέσεις και μιμήσεις από οποιαδήποτε άλλη φορά! Best of Eurovision... από την Μπέσυ Αργυράκη, στην Καλομοίρα, στην Έλενα Παπαρίζου και στην φουέγκο Φουρέιρα που συναντιέται με τη Μαντόνα επί σκηνής. Η Λασκαρίνα Μπουλουμπίνα The Musical που βάζει στη θέση τους μπουρλοτιέρικα Πούτιν και Ερντογάν…

Στην σκηνή τους Άλσους οι αρχηγοί κρατών συνομιλούν με λοιμωξιολόγους και με τους παίκτες από το survivor... Η super star λοιμωξιολόγος Ματίνα Παγώνη εξομολογείτε το δράμα του να είσαι super star…Η πολιτική ηγεσία τσιμπιέται από τις «Άγριες Μέλισσες» ψάχνοντας το εμβόλιο στο Διαφάνι... Τηλεοπτικά πρόσωπα, τηλεπαιχνίδια, πρωϊνάδικα και μεσημεριανές εκπομπές, συναντιούνται με τη βασίλισσα Ελισάβετ και τη συμμαθήτρια της Ζωζώς Σαπουντζάκη... που έχουν αφήσει κάτι στη μέση! Η εθνική Γιάννα Αγγελοπούλου παρεμβαίνει με τον δικό της μοναδικό τρόπο και βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

Ο απόλυτος showman Τάκης Ζαχαράτος με έναν εξαιρετικό θίασο στο πλευρό του, με πλειάδα μουσικών και χορευτών, στο δροσερό κήπο του Άλσους, με πολύ γέλιο, μιμήσεις, χορό, χαρά και αισιοδοξία θα κάνει τις νύχτες μας ομορφότερες.

Στο αγαπημένο πια Θέατρο Άλσος, ιστορικό και καλλιτεχνικό στέκι, στην καρδιά της πόλης, σε ένα θέατρο που πληροί όλα τα μέτρα προφύλαξης και άνεσης των θεατών όπως προστάζει η επικαιρότητα, ο Τάκης Ζαχαράτος, θα ξαναγράψει τη δική του ιστορία. Σ ένα μοναδικό καλοκαιρινό ξέφρενο πάρτι που θα μας ταξιδέψει μες τη χαρά, το γέλιο και την διασκέδαση, όσο ποτέ άλλοτε!

