Reunion τα Φιλαράκια; Reunion και το Big Bang Theory!

Μας έχουν λείψει οι παρέες! Μετά τα κορίτσια του Sex and the City και τα Φιλαράκια μήπως ήρθε η ώρα να επιστρέψουν και λατρεμένοι geeks με την γειτόνισσα Penny;

Η παρατεταμένη περίοδος εγκλεισμού, ο περιορισμός συναναστροφών και η μελαγχολία για τους Covid-free ανέμελους καιρούς με τις νυχτερινές εξόδους, τις εκδρομές με τις φίλες και τα #ΟτιΘελωΘαΚανω καλοκαίρια μας, φαίνεται πως προκάλεσε την ανάγκη να επιστρέψουν οι παρέες στη ζωή μας, και στο σαλόνι μας!

Όλα τα sitcom με παρέες που λατρέψαμε, που μας έκαναν να γελάσουμε, να ξενυχτήσουμε με ένα μπολ παγωτό στη βεράντα, να αλλάξουμε τον τρόπο που ντυνόμαστε και που ερωτευόμαστε, φαίνεται πως θα επιστρέψουν στην οθόνη μας.

Τα κορίτσια του Sex and the City και η θεότρελη παρέα των Friends έχουν ανακοινώσει ήδη πως προχωράνε σε on stage reunion ενώ μόλις χτες η Kaley Cuoco μας αναστάτωσε με μια αινιγματική δήλωση για επιστροφή της παρέας του Big Bang Theory στη ζωή μας!

«Είμαι σίγουρα ανοιχτή στο ενδεχόμενο ενός reunion! Ανυπομονώ να δω τα νέα επεισόδιο που ετοιμάζουν τα Φιλαράκια και είμαι απόλυτα έτοιμη να κάνουμε κι εμείς το δικό μας come back», δήλωσε η «ξανθιά γειτόνισσα» των λατρεμένων μας geeks στο E!, ανάβοντας φωτιές.

Σε αντίθεση με τα Friends (1994-2004) και το Sex and the City (1998-2004), βέβαια, το Big Bang Theory (2007-2019) δεν λείπει πολλά χρόνια από την τηλεόραση. Λείπει, όμως, πολύ από τους εκατομμύρια fans του!

Η σειρά έχει μια πολύ δραστήρια κοινότητα φίλων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και, σε αντίθεση με ό τι συμβαίνει συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις, τα τελευταία χρόνια προβολής της η τηλεθέαση παρουσίαζε τέτοια άνοδο που οι παραγωγοί έδωσαν πολλές φορές παράταση στο φινάλε της ιστορίας.

Η Cuoco, η οποία υποδύθηκε την Penny (και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στις 12 σεζόν της σειράς) δεν νιώθει ακόμη έτοιμη να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της ζωής της: «Μοιάζει σαν χτες η ημέρα που γυρίσαμε το τελευταίο μας επεισόδιο. Νομίζω πως ο καθένας μας προσπαθεί να βρει τα νέα του πατήματα στον χώρο και ανυπομονώ να δω πώς η καριέρα όλων θα ανθίσει. Θέλω, όμως, όταν είμαστε όλοι έτοιμοι να επιστρέψουμε με ένα reunion. Η σειρά αυτή άλλαξε τις ζωές όλων μας! Θα είναι επίσης σπουδαίο νέο και για το κοινό που τόσο πολύ αγαπάει αυτή τη σειρά».

Η Kaley ξεκαθάρισε μάλιστα πως δεν της λείπουν οι φίλοι της από το Big Bang Theory αλλά η ίδια η σειρά! "Μιλάμε συνέχεια με τα παιδιά. Με τον Johnny (Galecki) είμαστε πολύ κοντά. Μιλάμε πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα. Για την ακρίβεια... λίγα λεπτά πριν αρχίσει αυτή η συνομιλία μας μου έστειλε φωτογραφίες με το πιτσιρίκι του", δήλωσε η "Penny" για τον τηλεοπτικό της παρτενέρ, με τον οποίο μάλιστα υπήρξε ζευγάρι... κάτω από τη μύτη των media!

Πηγή: queen.gr