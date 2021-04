Ώρα απονομής: αυτά τα Όσκαρ ποιος θα πάρει;

Οι… δρομείς ολοκληρώνουν τον αγώνα τους και κάποιοι εξ αυτών ετοιμάζονται να κατακτήσουν την πρώτη θέση. Η βραδιά της απονομής των βραβείων Όσκαρ έρχεται και άπαντες περιμένουν την λαμπερή εκδήλωση για να δουν αν θα δικαιωθούν τα φαβορί ή αν θα κάνουν την έκπληξη τα αουτσάιντερ.

Ποιοι θα χαμογελάσουν και ποιοι θα απογοητευτούν; Στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας αναμένεται να δοθεί μεγάλη μάχη με το «Nomadland – Η Χώρα των Νομάδων» να θεωρείται πως έχει το προβάδισμα για να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο. Είναι άλλωστε η ταινία που έχει ήδη κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα, το BAFTA αλλά και τα βραβεία της Ένωσης Αμερικανών Παραγωγών και των Σκηνοθετών.

«Η Δίκη των 7 του Σικάγο», «Mank», «Minari», «Promising Young Woman», «The Father», «Sound of Metal» και «Judas and the Black Messiah» είναι οι άλλες έξι υποψήφιες ταινίες.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία της σκηνοθεσίας, η Κλόε Ζάο αναμένεται σχεδόν σίγουρα να γίνει η μόλις η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ μετά την Κάθριν Μπιγκελόου του «The Hurt Locker» το 2010 που θα τιμηθεί με το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για το «Nomadland».

Σε ό, τι αφορά τον α’ ανδρικό ρόλο οι… τάσεις δείχνουν την βράβευση του πρόωρα χαμένου Αφροαμερικανού ηθοποιού Τσάντγουικ Μπόουζμαν για τη «Θρυλική Ma Rainey». Σε αυτή την κατηγορία την… ανατροπή μπορεί να κάνει ο Άντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στο «The Father» του Φλοριάν Ζελέρ.

Το μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς αναμένεται να γίνει στην κατηγορία του α’ γυναικείου ρόλου. Η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για την ερμηνεία της στο «Nomadland» έχει πάρει αποθεωτικές κριτικές, η Κάρει Μάλιγκαν στο «Promising Young Woman» θεωρείται φαβορί και η Βαϊόλα Ντέιβις για τον ρόλο της στην ταινία «Θρυλική Ma Rainey» έχει βραβευτεί από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών…

Όσκαρ στη Stoiximan: Αποδόσεις για όλα τα βραβεία & ειδικά στοιχήματα για τη μεγάλη βραδιά!