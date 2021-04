«Χίλια Μυστικά»: Ο Γιώργος Πάγκαλος συναντά τον συνθέτη Τόλη Κόκκινο

O ταλαντούχος Γιώργος Πάγκαλος παρουσιάζει το πρώτο δείγμα από την συνεργασία του με τον συνθέτη Τόλη Κόκκινο.

O ερμηνευτής, μέσα από το τραγούδι "Χίλια Μυστικά” μας αποκαλύπτει τα δικά του μυστικά και εκφράζει την ψυχή του και την ενέργεια του. Ο δροσερός αέρας του τραγουδιού με τις παραδοσιακές επιρροές στην μελωδία και στην ενορχήστρωση μιλάει για το αναπάντητο αιώνιο ερώτημα του έρωτα “Πες μου αν κι αυτή με αγαπάει;”

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει ένας από του πιο σημαντικούς Έλληνες μουσικούς, o Τόλης Κόκκινος, ενώ ο Lava υπογράφει τον ραπ στίχο του τραγουδιού. Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Walnut Entertainment και την οπτικοποίηση του επιμελήθηκε η Μαρία Σκόκα.

Δείτε το βίντεο κλιπ:

Λίγα λόγια για τον Γιώργο Πάγκαλο

Με καταγωγή από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης, ο Γιώργος Πάγκαλος έχει ζήσει τα περισσότερά του χρόνια στο Βόλο .

Απόφοιτος Γυμναστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, ενεργός αθλητής του καράτε μέχρι και σήμερα , κάτοχος Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής , δραστηριοποιήθηκε μουσικά αρχικά στο χώρο της κρητικής παράδοσης και έπειτα και στα υπόλοιπα είδη της Ελληνικής μουσικής.

Παίζει περίπου 10 μουσικά όργανα ( Λαούτο, Λύρα, κιθάρα,κρουστά κ.λ.π)

Η καριέρα του ως γυμναστής διήρκεσε περί τα 5 χρόνια ,όπου πλέον η μουσική του έδειξε πως τον είχε «διαλέξει» για τα καλά απορροφώντας του όλη την ενέργεια και το χρόνο.

Έχει τραγουδήσει με το λαούτο, τη λύρα και την κιθάρα του, σε όλων σχεδόν των ειδών τους μουσικές εκδηλώσεις και νυχτερινά κέντρα ,σε πάρα πολλά μέρη σε Ελλάδα και εξωτερικό και για πάνω από 2 δεκαετίες με το ίδιο αστείρευτο πάθος και έχει συνεργαστεί με πολλούς διάσημους του καλλιτεχνικού χώρου ( Νταλάρας , Γλυκερία Αδαμαντίδης, Μαργαρίτης κ.α ).

Η εξαιρετικά έντονη (σχεδόν κάθε βράδυ) και πολύ πετυχημένη επαγγελματική του διαδρομή , ειδικά των τελευταίων 15 ετών ήταν η αιτία της καθυστέρησης του να ασχοληθεί σοβαρά με τη δισκογραφία και τη μουσική παρακαταθήκη.

Λίγα λόγια για τον Τόλη Κόκκινο

Γεννήθηκε στην Αθήνα . Από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, σπουδάζοντας πιάνο και ανώτερα θεωρητικά. Η αγάπη του για τη σύγχρονη μουσική τον οδήγησε στο BERKLEE COLLEGE OF MUSIC στη Βοστώνη, όπου σπούδασε ενορχήστρωση, παραγωγή, διεύθυνση ορχήστρας, μουσική για τον κινηματογράφο και jingle writing. Το 1997 αποφοίτησε πρώτος ανάμεσα σε 4000 άτομα με άριστα και ψηφίστηκε ως ο καλύτερος ενορχηστρωτής για το 1997. Του απονεμήθηκε το PETER CALLETA AWARD και ο τιμητικός τίτλος MAGNA CUM LAUTE. Την ίδια χρονική περίοδο (1990-1997) συνεργάστηκε με διάσημος ξένους μουσικούς (Lazlo Gardony, Nuno Bettengurd, Richard Evans, κλπ) και έγραψε διάφορες μουσικές για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο ("Facing the new land").

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα διεύθυνε το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο ενορχήστρωσης και πρώτου τραγουδιού (1997). Έκτοτε, συμμετέχει ενεργά στην ελληνική δισκογραφία ως συνθέτης, ενορχηστρωτής και παραγωγός. Παράλληλα, συμμετείχε και σε πολλές συναυλίες (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ηρώδειο, Βεάκειο, Κατράκειο,Θέατρο Βράχων, Εθνικό Θέατρο Βελιγραδίου, BPC Boston,2002 Eurovision National Contest, Shanghai National Theatre κλπ) και συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες όπως Θεοδωράκη, Νταλάρα, Γαλάνη, Λέκκα, Παπακωνσταντίνου, Κότσιρα, Πολυκανδριώτη, Αλεξίου, Πλούταρχο , Βοσκόπουλο, Πάριο, Στέλλιο Διονυσίου, Φαραντούρη, Μπάση , Στόκα , Σαββόπουλο, Bregovic , Paco Penna , Dulce Pontes ,Arlan Oscar ( Joe Bonamassa ),Modality,κλπ.

Την περίοδο της Ολυμπιάδος, έγραψε μουσική για το ντοκυμαντέρ "Ολύμπια, η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων" σε σκηνοθεσία της Φωτεινής Γκαβάλου, το οποίο προβλήθηκε σε όλο τον πλανήτη.

Από το 2017 επιμελείται μουσικά τα θεατρικά έργα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βόλου.

Διατηρεί δικό του Studio όπου παράγει μουσικές για την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό , ενώ παράλληλα διευθύνει τον πολυχώρο Kokkinos club στο Βόλο.