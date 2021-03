Ιστοσελίδα πληρώνει 1.000 δολάρια για να δείτε όλες τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ

«Πρόκειται για πάνω από 51 ώρες ταινιών, επτά διαφορετικούς 007 και πάρα πολλά μαρτίνι!» σχολιάζει χιουμοριστικά η ιστοσελίδα.

«Μποντ, Τζέιμς Μποντ». Ο θρυλικός πράκτορας 007 με την «άδεια να σκοτώνει», με τις πανέμορφες γυναίκες στο πλευρό του, και τα μαρτίνι «κουνημένα όχι ανακατεμένα» λέγεται ότι έχει φανατικούς θαυμαστές. Ήρθε λοιπόν η ώρα να το αποδείξουν, και δε… θα θυσιαστούν κιόλας!

Η ιστοσελίδα Nerd Bear διαθέτει αμοιβή 1.000 δολαρίων (846 ευρώ) σε κάποιον «τυχερό» για να παρακολουθήσει και τις… 24 ταινίες του ήρωα του Ίαν Φλέμινγκ μέσα σε 30 ημέρες. Στόχος, να κρατήσει «ζεστό» το ενδιαφέρον του κόσμου για την 25η ταινία της σειράς «No Time to Die». Η πρεμιέρα, εκτός απροόπτου φυσικά, αναμένεται για τις 30 Σεπτεμβρίου, από την 1η Απριλίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί η προβολή της.

Ο νικητής θα λάβει και μια κάρτα δώρου από την Amazon για να νοικιάσει τις ταινίες, ενώ θα χρειαστεί να συμπληρώσει και ένα ερωτηματολόγιο για την κάθε ταινία.

Και πώς μπορεί να πάρει «την ονειρική δουλειά» ένας θαυμαστής του Βρετανού πράκτορα;

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο «εκλεκτός υπεροπαδός» θα πρέπει να αγαπά το franchise με πάθος, να έχει «καλή προσοχή στη λεπτομέρεια», να έχει το χρόνο να παρακολουθήσει και τις 24 ταινίες σε διάστημα 30 ημερών, αλλά και να έχει ικανό όγκο ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ενημερώνει για την «πρόοδό» του κατά την παρακολούθηση των ταινιών. Θα πρέπει, τέλος, να είναι άνω των 18 ετών και Αμερικανός πολίτης ή μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ.

Τα φιλμ του 007 προς παρακολούθηση:

1. Dr. No (1962)

2. From Russia with Love (1963)

3. Goldfinger (1964)

4. Thunderball (1965)

5. You Only Live Twice (1967)

6. On Her Majesty’s Secret Service (1969)

7. Diamonds Are Forever (1971)

8. Live and Let Die (1973)

9. The Man with the Golden Gun (1974)

10. The Spy Who Loved Me (1977)

11. Moonraker (1979)

12. For Your Eyes Only (1981)

13. Octopussy (1983)

14. A View to a Kill (1985)

15. The Living Daylights (1987)

16. Licence to Kill (1989)

17. GoldenEye (1995)

18. Tomorrow Never Dies (1997)

19. The World Is Not Enough (1999)

20. Die Another Day (2002)

21. Casino Royale (2006)

22. Quantum of Solace (2008)

23. Skyfall (2012)

24. Spectre (2015)

