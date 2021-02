Αναστάσιος Habibi: Ο 17χρονος μαθητής Λυκείου που συγκινεί με τη ζωή του και το πρώτο του τραγούδι «Έλα για Λίγο» (vid)

Μόλις 17 ετών γεμάτος αυτοπεποίθηση και με μοναδικό όπλο το ταλέντο του, αλλά και ένα μοναδικό λαϊκό ηχόχρωμα, ο Αναστάσιος, τολμά και κάνει το πρώτο βήμα στο όνειρό του.

Ο Αναστάσιος Habibi, μαθητής Λυκείου, και με καταγωγή από την Αλβανία, αλλά γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα, μετά από μεγάλο αγώνα, πλέον, μας παρουσιάζει το πρώτο του δισκογραφικό βήμα. Η δισκογραφική εταιρία Just Do it Production, τον αγκάλιασε με πολύ αγάπη, πίστεψε από την πρώτη στιγμή στο μουσικό του ταλέντο, και του έδωσε την ώθηση να ανοίξει τα μουσικά φτερά του. Ο Αναστάσιος Habibi, μας συστήνεται μουσικά, με μία δυναμική μπαλάντα, με τίτλο «Έλα Για λίγο», όπου τους στίχους αλλά και τη μουσική, υπογράφει ο επιστήθιος φίλος του και συνοδοιπόρος στο μουσικό όνειρο, Γιώργος Δήμου, ενώ την ενορχήστρωση, ο Μιχάλης Κυριακού. Ένα άκρως μελωδικό και συγκινητικό τραγούδι, που με την οπτικοποίησή του, δια χειρός του Νίκου Αντωνιάδη και της Κατερίνας Κινέζου, και με τη συμμετοχή στο act, της Μαρίας Παντελιάδου, μας παρασύρουν και με το βιντεοκλίπ, σε ένα ταξίδι μαγικό.

Λίγα λόγια για τον 17αχρονο Αναστάσιο Habibi με καταγωγή από την Αλβανία

Με καταγωγή από την Αλβανία, αλλά γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα, ο Αναστάσιος Habibi, μαθητής λυκείου, κάνει τη μουσική έκπληξη. Το μικρόβιο του μουσικού, μπήκε μέσα του δυναμικά στην ηλικία των 12 ετών, μελετώντας τον αγαπημένο του παππού ο οποίος είναι και αυτός μουσικός, μιας και παίζει κλαρίνο. Έτσι ο Αναστάσιος Habibi πήρε την απόφαση και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και σε μικρό χρονικό διάστημα, ξεκίνησε να καλλιεργεί και την φωνή του κάνοντας μαθήματα φωνητικής. Δυστυχώς τα μαθήματα δεν μπόρεσε να τα ακολουθήσει για πολύ καιρό μιας και υπήρχε δυσκολία στα οικονομικά και δεν ήθελε ο ίδιος να επιβαρύνει τους γονείς του. Ενάντια στα προβλήματα, δεν σταμάτησε να μελετάει μόνος του, να αποκτάει γνώσεις γύρω από την μουσική και την ερμηνεία. Σταθμός ζωής για εκείνον, η συνάντησή του με τον 20αχρονο Γιώργο Δήμου, που ξεχωρίζει με το ταλέντο του στη συγγραφή στίχων και στη σύνθεση μουσικής, όπου μαζί ξεκινάνε δειλά δειλά, τις πρώτες τους live εμφανίσεις, όπου καταφέρουν να ξεχωρίζουν.

Έτσι φτάσαμε στο σήμερα, δημιουργώντας το «Έλα Για λίγο», που κυκλοφορεί από την Just Do It Production!