Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε τον Ανδρέα Μικρούτσικο κατά τη διάρκεια του Just The 2 of Us στο Open.

Ο παρουσιαστής έκανε μία guest εμφάνιση στο show του Open και μετά το τέλος της η Σοφία Βόσσου του έκανε μία έκπληξη. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε τηλεφωνικά μαζί του μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του με την φωνή του να «σπάει». Μάλιστα λίγο πριν ολοκληρωθεί η τηλεφωνική επικοινωνία ο παρουσιαστής κάλεσε με τον τρόπο του την Σοφία Βόσσου να ερμηνεύσει το τραγούδι «Το φιλαράκι» που έχει γίνει πλέον διαχρονικό.