Τα λόγια είναι περιττά.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εμφανίστηκε στο Just the 2 of US μετά από δύο εβδομάδες και μας άφησε με το στόμα ανοιχτό.

Απολαύστε την μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr