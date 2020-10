Πάνος Κιάμος: «Προκαλεί» τον Μάρκο Σεφερλή στο Instagram! (vid)

View this post on Instagram

Μεγαλώνουμε οπότε ας κάνουμε μια επανάληψη...να μην ξεχνιόμαστε! Για να δω... το 'χετε; το 'χετε; ____________________ •Σφύριξα κι έληξες @mrtpapanikolaou @vasilisgavriilidis @cobaltmusicgr ____________________ •Γύρνα πίσω #NektariosBitros #ThodorisLachanas ____________________ @markos_seferlis_real #live #unplugged #guitarcover #panoskiamos #kiamoslive