Big Brother: Η θέση του Χάρη Βαρθακούρη για το σχόλιο περί βιασμού (pic)

Έχω λάβει από το απόγευμα εκατοντάδες μηνύματα. Τα περισσότερα καταδίκαζαν κυρίως τη ΔΗΜΟΣΙΑ σιωπή μου. Με το που πληροφορήθηκα το περιστατικό, εξέφρασα επιτόπου την άποψη μου και ζήτησα την αποχώρηση του. Δεν είναι στο χέρι μου όμως. Υπάρχει ένας τεράστιος μηχανισμός που πρέπει να κινηθεί και να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Εκεί οφείλεται η όποια καθυστέρηση σε αυτό που θεωρείται αυτονόητο και αυτό που τελικά συνέβη. Περίμενα να τον δω να αποχωρεί για να λύσω αυτή τη σιωπή μου. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ νοήμων άνθρωπος που να μην αντιλαμβάνεται ότι καταδικάζω με κάθε τρόπο λόγια και, εν γένει, συμπεριφορές σαν αυτή που είδαμε όλοι στο βίντεο. Μεγαλώνουμε με τη γυναίκα μου δύο κόρες για τις οποίες δίνουμε τη ζωή μας, παρόλο που πολλοί βιαστήκατε να μας αποκαλέσετε ακόμα και κακούς γονείς επειδή δεν σας απαντάμε τη στιγμή που θέλετε , την πρώτη ημέρα, δε, που θέλησα, μετά απο μεγάλο διάστημα προσωπικής κούρασης και άγχους, να χαρώ την οικογένειά μου! Δεν μπορώ να απολογηθώ για λόγια και πράξεις άλλων, το μόνο που μπορώ κάνω είναι να απολογηθώ για την αργοπορημένη, από πλευράς μου, δημόσια αντίδραση και ανταπόκριση. Θα σας παρακαλούσα να μην σχολιάσετε με ύβρεις για οτιδήποτε & οποιονδήποτε. Δεν ζητάω κάτι δύσκολο θεωρώ.