Άρης Λουμάκης: Από την κορυφή των charts… άσσος στο μανίκι grande πολιτικών προσώπων

Όταν μουσική και πολιτική σκηνή «δίνουν τα χέρια».

Τον γνωρίσαμε ως ιδρυτή και leader του πιο ανατρεπτικού mainstream pop συγκροτήματος. Τον αγαπήσαμε μέσα από τη μουσική του και παραδεχτήκαμε ότι ως καλλιτέχνης εμμένει χρόνια στην αισθητική του, συνηθίζοντας όχι να ακολουθεί τις τάσεις αλλά… να τις δημιουργεί.

Ο Άρης Λουμάκης -γνωστός και ως Mr. REC-, ωστόσο, μοιάζει να έχει πολλά ακόμα να μας πει. Πράγματα που ούτε οι φανατικοί των REC δεν γνωρίζουν.

Πώς θα σας φαινόταν αν μαθαίνατε ότι ο ανατρεπτικός καλλιτέχνης πέρα από τη μουσική, ασχολείται ενεργά και με την πολιτική (!) και μάλιστα σε θέση-κλειδί που μόνο λίγοι εντός Ελλάδος μπορούν να ανταπεξέλθουν;

Σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, αυτό ακριβώς συμβαίνει, καθώς ο Άρης πέρα από master των social media έχει αναλάβει τη διεύθυνση επικοινωνίας σε μερικά από τα πιο επιτυχημένα επιτελεία πολιτικών προσώπων, με μεγάλα ονόματα βουλευτών και υπουργών (!) να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις συμβουλές του.

Κάπως έτσι, πέρα από τα εκατομμύρια views και streams, ο Mr. REC ως ιδρυτής και CEO της εταιρείας συμβούλων επικοινωνίας All The Way Up, η οποία εξειδικεύεται στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και brands, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη και της πολιτικής σκηνής. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η υγειονομική κρίση έπληξε βαρύτατα κάθε κλάδο στην Ελλάδα.

Τι κι αν τον είχαμε συνηθίσει on stage; Ο Άρης Λουμάκης είναι ο άνθρωπος που καλούν με απόλυτη μυστικότητα σε μεγάλα πολιτικά γραφεία όταν πρόκειται να χειριστούν καταστάσεις που χρήζουν σωστής επικοινωνιακής διαχείρισης όπως είναι οι εκλογές και οι κάθε είδους κρίσεις στην ελληνική κοινωνία. Η εμπλοκή του στα πολιτικά δρώμενα έγινε γνωστή εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς πολλά μάτια τον εντόπισαν στο πλευρό πολιτικών προσώπων.

Και κάπως έτσι… μουσική – πολιτική σημειώσατε Χ!