Δεν άντεξε: Η Χριστίνα Βραχάλη «λύγισε» στο Just the 2 of us (vid)

Η γνωστή αθλητικογράφος συγκινήθηκε τραγουδώντας το «Σ' αγαπώ» στο Just the 2 of us του Open TV και υπάρχει μια πολύ καλή εξήγηση για το λόγο που συνέβη αυτό...

Βγήκε στην τηλεοπτική πίστα του Open TV και ήταν, όπως πάντα, απαστράπτουσα με το φόρεμά της, επιβεβαιώνοντας για νιοστή φορά πως είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές Ελληνίδες δημοσιογράφους. Ο λόγος για την Χριστίνα Βραχάλη, η οποία τραγούδησε (εξαιρετικά, είναι η αλήθεια) μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη το «Σ' αγαπώ» του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μετά το τέλος της εμφάνισής της, όμως, και μιλώντας με τους κριτές η Χριστίνα συγκινήθηκε και έβαλε ελαφρώς τα κλάματα. Γιατί; Επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει γράψει η αδερφή της, η στιχουργός Ελεάνα Βραχάλη. Μάλιστα, μοιράστηκε με τους κριτές και το κοινό μια ιστορία για τον τρόπο που κατάφερε να «σώσει» το συγκεκριμένο τραγούδι. Δείτε παρακάτω το βίντεο και θα καταλάβετε...