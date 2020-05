Σημαντικές συνεργασίες για την Σοφία Παθέκα - Δείτε ποιοι την επέλεξαν

View this post on Instagram

Σε συνεργασία με 🤸‍♀️Την πανελλήνια ένωση πτυχιούχων φυσικής αγωγής 🤸Το υφυπουργείο αθλητισμού & 🤸🏻‍♂️Το BEACTIVE της ευρωπαϊκής επιτροπής σας ετοιμάσαμε ένα ακόμα σύντομο βίντεο 📹με απλές ασκήσεις όπως μου ζητήθηκε για την ενδυναμωση των ποδιών !!! Ευχαριστω πολύ !!!🙏🤸‍♀️🏃‍♀️💕 #personaltrainer #fitnesstips #stronglegs #legsworkout #squat #lovemyjob #healthybodyimage #traininghard #lovefitness #fitgirl #stayhome #workouthome #boostmetabolism