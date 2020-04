Βαλάντης: Απολαύστε τα δύο νέα του τραγούδια με τον Νίνο που υμνούν έρωτα και χωρισμό

Με δύο μοναδικά τραγούδια επέστρεψε δισκογραφικά ο Βαλάντης. Δύο τραγούδια, που δημιουργήθηκαν με πολύ αγάπη και μεράκι, από τον Νίνο και τον Βαλάντη, που από το πρώτο κιόλας άκουσμά τους, μιλάνε απευθείας στις καρδιές, αφού υμνούν τον έρωτα, τον χωρισμό, την προδοσία.

Το «Η προηγούμενη», σε μουσική του Πάνου Καπίρη και στίχους του Νίνο, αλλά και το «Πουτάνα», σε μουσική και στίχους του Νίνο, είναι το εκρηκτικό αποτέλεσμα της μουσικής τους συνάντησης, και πλέον μπορούμε να τα απολαύσουμε μέσω «Spotify», ενώ σε λίγο καιρό και οπτικοποιημένα από την Panik Platinum!

Διανύοντας την δημιουργικότερη καλλιτεχνική περίοδο της ζωής του, ο Βαλάντης ετοιμάζεται πυρετωδώς μαζί με το ταίρι του Νιλολέττα Καρρά για τo comeback τους στο "Just The 2 Of Us" , που επιστρέφει στις οθόνες μας από το Σαββάτο 2 Μαϊου!