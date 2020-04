Έλληνας τραγουδιστής μένει σπίτι και… φτιάχνει κρέπες σπανάκι

View this post on Instagram

Συνεχίσουμε και μένουμε σπίτι...Μαγειρεύοντας Κρέπες Σπανάκι!!! Μετά από κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες τελικά τα κατάφερα... Για όσους θέλουν να δημιουργήσουν την τελευταία επιτυχημένη προσπάθεια μου τα υλικά είναι τα εξής: 2-3 μάτσα σπανάκι 1 κρεμμύδι λεπτοκομμενο (προσοχή δακρύζει πολύ) 1 κ.σ. ελαιόλαδο Τυρί φέτα τριμμένη 1/2 παρμεζάνα τριμμένη Όσο για τα υλικά της κρεπας πάνω κάτω ολοι τα ξέρετε😂😂😂