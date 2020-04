Μετά τη μουσική έκπληξη των 10 εκατ. προβολών η «CSI» ξαναχτυπά με κάτι πολύ «Φρέσκο» (vid)

Δυναμικό μουσικό comeback κάνει η «CSI», το θυγατρικό label της Siganos Music, που μετά το «Βγάζει Story», έρχεται να ταράξει τα μουσικά ύδατα, με κάτι πολύ «Φρέσκο».

Ο hitmaker και εμπνευστής των δύο label, Χριστόδουλος Σιγανός, έχοντας στο πλευρό του τον dj Valentino, αλλά και ένα επιτελείο ισχυρών συνεργατών, καταφέρνουν κάθε φορά, να βρίσκουν τις μουσικές προτάσεις αλλά και τους καλλιτέχνες, που κάνουν τη διαφορά στην ελληνική μουσική βιομηχανία.

Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε το «Βγάζει Story»- Sele feat Ripen, που από τις 29 Αυγούστου που κυκλοφόρησε μέχρι και σήμερα, κατάφερε μέσα σε μερικούς μήνες, να σαρώσει στο Youtube, να ξεπεράσει τα 9.800.000 αληθινές προβολές, και να γίνει το απόλυτο hit club.

Αυτή τη φορά, η «CSI», μας παρουσιάζει το κάτι πολύ «Φρέσκο», που θα αγαπηθεί από το πρώτο κιόλας άκουσμά του.

Πρωταγωνιστής αυτού, ο διεθνούς φήμης, Ablaze, που έχει γίνει γνωστός ανά τον κόσμο, με συνεργασίες του με ξένο στίχο, και αμέτρητα βιντεοκλίπ σε διάφορες χώρες, και που πλέον αποφάσισε να κυκλοφορήσει το πρώτο του ελληνικό hip hop κομμάτι, με τίτλο «Φρέσκο», «παντρεύοντας» το μουσικό ταλέντο του με τον ανερχόμενο Κύπριο trapper Karka, και τον beat maker Kobou.

O Ablaze, που ξεκίνησε την επαγγελματική του μουσική καριέρα με το «Family The Label» του Νίκου Βουρλιώτη, φέροντας την υπογραφή του στον στίχο, σε τεράστιες επιτυχίες πολλών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, όπως η Κατερίνα Στικούδη, οι Going Through, o Nu Jerzey Devil, Dynasty the King of Dancehall, και άλλοι, ετοιμάζεται για το πρώτο του ελληνόφωνο ανεξάρτητο EP, με το όνομα «Puro Malandreo» το οποίο θα κυκλοφορήσει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες του διαδικτύου.

To «Φρέσκο» που θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό, με την υπογραφή παραγωγής του Χριστόδουλου Σιγανού και της «CSI», και οπτικοποιημένο δια χειρός του Georgi Salparov, από μία πρώτη «γεύση» που μπορείτε να πάρετε, θυμίζει μουσικά, κάτι από west coast hip hop με μία μικρή δόση, από new school RNB, και ο ήχος του Αυστραλοκύπριου καλλιτέχνη, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα από όσα έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα στην ελληνική μουσική αγορά.