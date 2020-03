«Μένουμε σπίτι»: Διασκευή σε τραγούδι του Σ. Ρουβά έκανε τραγουδίστρια από τη Χαλκιδική – Πως αντέδρασε ο καλλιτέχνης;

View this post on Instagram

👉🏻Το να μείνουμε σπίτι είναι ευθύνη όλων μας! 🏡❤️🎤🎸🏡 Γι αυτό και εγώ λοιπόν σας το λέω με ένα τραγούδι που άλλαξα τους στίχους!! 👌🏻 #μένουμεσπίτι #covid19 #newsong #mariaarni #arnimaria #spiti #menoumespiti #coronavirusitalianews #coronavid19 #thessaloniki #halkidiki #greekdesigners #guitar #singer #rouvas #sakisrouvas #cover #coversongs