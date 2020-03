Πρώην παίκτρια My Style Rocks: «Μας είχαν σαν σκλάβους, οι περισσότερες έχουν στιλίστα» (vid)

«Επίθεση» εναντίον της παραγωγής του My Style Rocks εξαπέλυσε με δηλώσεις της, η πρώην παίκτρια του Έφη Αναστασοπούλου.

Η Έφη Αναστασοπούλου είχε πάρει μέρος στον δεύτερο κύκλο του My Style Rocks και από ό,τι φαίνεται η εμπειρία αυτή δεν της άρεσε καθόλου.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή η παίκτρια κάρφωσε την παραγωγή του «My Style Rocks»:

«To 70% των παικτριών έχουν στιλίστα και πληρώνονται και αδρά μάλιστα, 100 με 200 ευρώ το look. Βρίσκουν έναν στιλίστα και του λένε θα μου κάνεις 3 look όσο πιο άρτια γίνεται και θα σου δώσω αυτό το ποσό. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει και τα 5 look είναι 1,000 ευρώ. Σίγουρα δεν έχουν στιλίστα η Ευρυδίκη, η Τόνια και η Στέλλα.

Εμείς πληρώναμε και τους χορευτές αλλά και τους κομπάρσους. Είχα πληρώσει μια φορά τον χορευτή στο Gala 90 ευρώ. Η παραγωγή δεν μας άφηνε να κάνουμε διάλειμμα. Καθόμασταν στις καρεκλίτσες 2-3 ώρες και δεν πηγαίναμε ούτε τουαλέτα.

Κάποιες φορές μας μιλούσαν άσχημα. Πολλές φορές μας είχαν σαν σκλάβους. Μας χρησιμοποιούσαν σαν προϊόντα τηλεθέασης, αναλώσιμα και πολλές φορές ήταν αγενείς.

Έχω μάθει ότι φέτος στο συμβόλαιο αναφέρει ότι αν φύγει κάποια από εδώ και στο εξής θα πληρώσει την ποινική ρήτρα που ανέφερε το συμφωνητικό.

Εγώ δεν ήθελα να πουλήσω τότε τον θάνατο του πατέρα μου, εκείνοι όμως μόλις το άκουσαν ήθελαν να το κάνουν θέμα και να το παίζουν σε κάθε τρέιλερ.

Με είχαν αναγκάσει κάποια στιγμή να πω ότι είχε πεθάνει ο πατέρας μου γιατί ήμουν άσχημα ψυχολογικά και μου είχαν πει ότι πρέπει να το πεις και με πίεσαν να το πω».

Πηγή: protothema.gr