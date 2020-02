Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στα «Παράσιτα»

Η νοτιοκορεάτικη ταινία «Παράσιτα» (Parasite), υβρίδιο μαύρης κωμωδίας και θρίλερ για τους έχοντες και τους μη έχοντες στη Σεούλ, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Η ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο , που ήδη απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, σημείωσε επίσης μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, με έσοδα 161 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως (30 εκατ. στη βόρεια Αμερική).

Το βραβείο διεκδικούσαν φέτος ταινίες από 92 χώρες.

Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στον Μπονγκ Τζουν-χο

Ο Μπονγκ Τζουν-χο έλαβε το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Παράσιτα» (Parasite), υβρίδιο μαύρης σάτιρας, θρίλερ και αλληγορίας για την ζωή των προνομιούχων και των μη προνομιούχων στη σύγχρονη Σεούλ, ταινία που σύμφωνα με την κριτική της εφημερίδας The Wall Street Journal «είναι πάντα μπροστά από τον θεατή της, σε κάθε σεκάνς».

Ο Μπονγκ κέρδισε το βραβείο που διεκδικούσαν το ιερό τέρας του Χόλιγουντ Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Σαμ Μέντες, ή ο Τοντ Φίλιπς με τον «Τζόκερ» του. Το φιλμ του Μπονγκ ήδη εξασφάλισε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στα φετινά Όσκαρ.

Οι υποψήφιες για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ήταν:

«Κόντρα σε όλα» ("Ford vs. Ferrari")

«Ο Ιρλανδός» ("The Irishman")

"Jojo Rabbit"

«Μικρές Κυρίες» ("Little Women")

«Τζόκερ»

«Ιστορία Γάμου» ("Marriage Story")

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ» ("Once Upon a Time in Hollywood")

«Παράσιτα» ("Parasite")