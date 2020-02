Όσκαρ 2020: Σε λίγες ώρες η μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου - Όλες οι υποψηφιότητες

Λίγες ώρες απέμειναν για τη λαμπερή βραδιά της 92ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ 2020 και οι προβλέψεις έχουν πάρει... φωτιά, αν και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τις εκπλήξεις και τις ανατροπές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, καλύτερη ταινία της Χρονιάς θεωρείται το αντιπολεμικό έπος του Σαμ Μέντες, «1917». Ωστόσο, και η ταινία τα «Παράσιτα» του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν – Χο θεωρείται κορυφαία που αξίζει να μείνει στην ιστορία των βραβείων ως η πρώτη ξενόγλωσση ταινία.

Φαβορί για το Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου θεωρείται ο Χοακίν Φίνιξ στην Ταινία "Τζόκερ", όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και την συγκλονιστική ερμηνεία του Άνταμ Ντράιβερ στις «Ιστορίες Γάμου».

Για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου φαβορί θεωρείται ο Τζο Πέσι στην ερμηνεία της ταινίας "Ο Ιρλανδός", ενώ ο Μπραντ Πιτ στην ερμηνεία του «Κάποτε... στο Χόλιγουντ», αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά.

Για την κατηγορία του πρωτότυπου σεναρίου, οι σημαντικότεροι αντίπαλοι είναι τα «Παράσιτα» του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν – Χο και το «Κάποτε... στο Χόλιγουντ» του Ταραντίνο.

Όλες οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Oscar 2020

Καλύτερης ταινίας

«Κόντρα σε όλα» ("Ford vs. Ferrari")

«Ο Ιρλανδός» ("The Irishman")

"Jojo Rabbit"

«Μικρές Κυρίες» ("Little Women")

«Τζόκερ»

«Ιστορία Γάμου» ("Marriage Story")

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ» ("Once Upon a Time in Hollywood")

«Παράσιτα» ("Parasite")

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Μπονγκ Τζουν-Χο, «Παράσιτα»

Τοντ Φίλιπς, «Τζόκερ»

Σαν Μέντες, «1917»

Μάρτιν Σκορσέζε, «Ο Ιρλανδός»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Α' Ανδρικού Ρόλου

Αντόνιο Μπαντέρας, «Πόνος και δόξα»

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Άνταμ Ντράιβερ, «Ιστορία γάμου»

Χόακιν Φίνιξ, «Τζόκερ»

Τζόναθαν Πράις, «Οι δύο Πάπες»

Α' Γυναικείου Ρόλου

Σίνθια Ερίβο «Harriet»

Σίρσα Ρόναν «Μικρές Κυρίες»

Σκάρλετ Γιόχανσον «Ιστορία Γάμου»

Σαρλίζ Θερόν «Βόμβα» ("Bombshell")

Ρενέ Ζελβέγκερ «Judy»

Β' Ανδρικού Ρόλου

Τομ Χάνκς, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Άντονι Χόπκινς, «Οι Δύο Πάπες»

Αλ Πατσίνο, «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι, «Ο Ιρλανδός»

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Β' Γυναικείου Ρόλου

Κάθι Μπέιτς, «Η περίπτωση του Ρίτσαρντ Τζούελ»

Λόρα Ντερν, «Ιστορία γάμου»

Σκάρλετ Γιόχανσον, "Jojo Rabbit"

Φλόρενς Πιου, «Μικρές κυρίες»

Μάργκοτ Ρόμπι, «Βόμβα»

Διασκευασμένου Σεναρίου

Στιβ Ζέιλιαν, «Ο Ιρλανδός»

Τάικα Γουαϊτίτι, "Jojo Rabbit"

Τοντ Φίλιπς, Σκοτ Σίλβερ, «Τζόκερ»

Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Μικρές Κυρίες»

Άντονι ΜακΚάρτεν, «Οι Δύο Πάπες»

Πρωτότυπου Σεναρίου

Ράιαν Τζόνσον, «Στα Μαχαίρια»

Νόα Μπάουμπακ, «Ιστορία Γάμου»

Σαμ Μέντες και Κρίστι Γουίλσον-Κερνς, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Μπονγκ Τζουν-Χο και Χαν Τζιν-Γουον, «Παράσιτα»

Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

"How to Train Your Dragon: The Hidden World"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

"Corpus Christi"

"Honeyland"

"Les Misérables"

«Πόνος και δόξα»

«Παράσιτα»

Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

"American Factory"

"The Cave"

"The Edge of Democracy"

"For Sama"

"Honeyland"

Φωτογραφίας

«Ο Ιρλανδός»

«Τζόκερ»

"The Lighthouse"

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Κουστουμιών

«Ο Ιρλανδός»

"Jojo Rabbit"

«Τζόκερ»

«Μικρές Κυρίες»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Μοντάζ

«Κόντρα σε όλα»

«Ο Ιρλανδός»

"Jojo Rabbit"

«Τζόκερ»

«Παράσιτα»

Mακιγιάζ

«Βόμβα»

«Τζόκερ»

"Judy"

"Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους"

«1917»

Μουσικής

«Τζόκερ»

«Μικρές Κυρίες»

«Ιστορία Γάμου»

«1917»

"Star Wars: Skywalker Η άνοδος"

Τραγουδιού

I Can’t Let You Throw Yourself Away, "Toy Story 4"

I’m Gonna Love Me Again, "Rocketman"

Into the Unknown, «Ψυχρά κι Ανάποδα 2»

"I'm Standing With You", "Breakthrough"

Stand Up, "Harriet"

Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

«Ο Ιρλανδός»

"Jojo Rabbit"

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

«Παράσιτα»

Μοντάζ Ήχου

«Κόντρα σε όλα»

«Τζόκερ»

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

"Star Wars: Skywalker Η άνοδος"

Μίξης Ήχου

"Ad Astra"

«Κόντρα σε όλα»

«Τζόκερ»

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Οπτικών Εφέ

"Avengers: Η τελευταία πράξη"

«Ο Ιρλανδός»

The Lion King

«1917»

"Star Wars: Skywalker Η άνοδος"

Ντοκιμαντέρ (Μικρού Μήκους)

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl"

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk, Run, Cha-Cha"

Μικρού Μήκους (Κινούμενα Σχέδια)

"Dcera (Daughter)"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

Μικρού Μήκους

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors’ Window"

"Saria"

"A Sister"

Πηγή: enikos