Βόμβα: Οι Slipknot επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Release Athens!

H μεγάλη «συναυλιακή βόμβα» του καλοκαιριού έσκασε! Οι Slipknot επιστρέφουν μετά από 9 χρόνια στην Ελλάδα για ένα μοναδικό metal show που θα... κατεδαφίσει το ΟΑΚΑ.

Όπως ανακοίνωσε το Release Athens, η εννιαμελής... συμμορία από την Άϊοβα έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή 24 Ιουλίου για να καθηλώσει με τον βαρύ της ήχο και την εκπληκτική σκηνική της παρουσία τους απανταχού Έλληνες... maggots.

Οι Slipknot αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες του σκληρού ήχου την τελευταία 25ετία παγκοσμίως και επιστρέφουν στην χώρα μας μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τους περιοδείας για την προώθηση του νέου τους δίσκου με τίτλο «We Are Not Your Kind», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Release Athens:

Tο Release Athens υποδέχεται τους τεράστιους Slipknot, μία από τις μεγαλύτερες μπάντες του σκληρού ήχου την τελευταία 25ετία σε ολόκληρο τον κόσμο, την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον Ανοιχτό Χώρο του ΟΑΚΑ!

Η προκλητική και ισοπεδωτική εννεαμελής “συμμορία” από την Iowa των ΗΠΑ, κατέκτησε τον πλανήτη με κλασικούς δίσκους και, κυρίως, με τα όσα κάνει πάνω στη σκηνή. Εκεί, χωρίς ίχνος υπερβολής, δεν υπάρχει τίποτα και κανείς που να μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στην Αθήνα φέρνοντας το εκπληκτικό show τους, σε μία συναυλία επικών διαστάσεων που όμοιά της δεν έχουν ξαναδεί οι πιστοί Maggots! Τα σοφά λόγια του Corey Taylor δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση: “We don’t play shows. We start wars.”

Ετοιμαστείτε για ένα εντυπωσιακά… εμπρηστικό show από μια μπάντα που παραμένει, εδώ και πολλά χρόνια, ένα ηχητικό φαινόμενο. Μια δύναμη της Φύσης, ένα από τα σημαντικότερα, ασυμβίβαστα, δημιουργικότερα και ευρηματικότερα ονόματα της metal σκηνής.

Μετρώντας πλέον εκατομμύρια πωλήσεις και αμέτρητα βραβεία, οι Slipknot έδειξαν τι ακριβώς είναι με το ντεμπούτο-κόλαση το 1999. Προκλητικοί, αινιγματικοί, ωμοί και μόνιμα θυμωμένοι, άλλαξαν για πάντα το χάρτη του σκληρού ήχου και απέκτησαν μεμιάς εκατομμύρια πιστούς οπαδούς, απλώνοντας το σκοτάδι και την οργή με κλασικούς δίσκους, όπως τα “Ιowa”, “Vol.3: (The Subliminal Verses)” και το καταπληκτικό “We Are Not Your Kind” που φιγουράρει σε κάθε λίστα με τους κορυφαίους δίσκους τoυ 2019.

Στις 24 Ιουλίου, θα ζήσουμε μια από τις μεγαλύτερες συναυλιακές στιγμές στη χώρα μας, μια ηχητική επίθεση σε κάθε μας αίσθηση. Τραγούδια όπως τα “People = Shit”, “Surfacing”, “Duality”, “Wait and Bleed”, “Unsainted”, “Disaster piece”, “Before I Forget”, “Psychosocial” απλά σου υπενθυμίζουν τον λόγο που είναι αδύνατον να χάσεις αυτή τη βραδιά!

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Το 2020, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερες πληροφορίες, σύντομα.

Η προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, στις 11:00, προς 55 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου. Αμέσως μετά, η τιμή θα διαμορφωθεί στα 60 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 125 ευρώ.

Πακέτα εισιτηρίων:

2-DAY METAL TICKET (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament) / η προπώληση ξεκινάει προς 90 ευρώ.

3-DAY METAL TICKET A (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament + 17/7 Judas Priest & more tba) / η προπώληση ξεκινάει προς 120 ευρώ.

3-DAY METAL TICKET Β (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament + 13/6 Mercyful Fate & more tba) / η προπώληση ξεκινάει προς 120 ευρώ

FULL METAL TICKET (24/7 Slipknot & more tba + 22/7 Sabaton – Amon Amarth – Testament + 17/7 Judas Priest & more tba + 13/6 Mercyful Fate & more tba) / η προπώληση ξεκινάει προς 150 ευρώ.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.viva.gr / www.releaseathens.gr

Φυσικά σημεία: Kαταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni‘s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00) και Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στo www.releaseathens.gr