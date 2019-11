Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Can Can μαζί τους και η Έλενα Μπάση.

Το διήμερο που πέρασε στέφθηκε με επιτυχία, καθώς το μαγαζί ήταν sold out και αν κάποιος δεν είχε κάνει κράτηση δεν μπορούσε να βρει τραπέζι.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Γιάννης Καψάλης, η Γιώτα Γρίβα και ο Μάκης Τσίκος ξεκίνησαν δυναμικά τις εμφανίσεις τους στο ιστορικό Can Can.

Sold Out βραδιές για Αδαμαντίδη-Καψάλη-Γρίβα στο Can Can