Διαγωνισμός SDNA: Κερδίστε 10 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της ταινίας «Ένας καλός ψεύτης»!

Το SDNA και η Tanweer, σας δίνουν την ευκαιρία να δείτε πρώτοι την ταινία «Ένας καλός ψεύτης» (A good Liar) την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στον κινηματογράφο Αθήναιον, στους Αμπελόκηπους.

Γίνετε οι πρώτοι που θα δείτε την πολυαναμενόμενη ταινία "Ένας καλός ψεύτης": το SDNA χαρίζει 10 διπλές προσκλήσεις στους αναγνώστες του για την avant premiere την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 στις 20:00 (ώρα προσέλευσης στις 19:30) στον κινηματογράφο Αθήναιον, στους Αμπελόκηπους.

Α) Like στη σελίδα του SDNA και της Tanweer στο Facebook

Β) Σχόλιο στην ανάρτηση ποιον θα πάρετε μαζί σας στην προβολή αν κερδίσετε.

Οι δέκα νικητές που θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα το πρωί (11 Νοεμβρίου).

Καλή σας επιτυχία!

Είστε έτοιμοι να... κολλήσετε;

Δύο θρύλοι, η βραβευμένη με Όκαρ Έλεν Μίρεν (The Queen) και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Ίαν ΜακΚέλεν (Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Gods and Monsters) συμπρωταγωνιστούν σε ταινία για πρώτη φορά και μάλιστα σε ένα ευφυέστατο, αγωνιώδες θρίλερ για τα μυστικά που κρύβουν οι άνθρωποι και τα ψέματα που βιώνουν. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ράσελ Τόβεϊ («Quantico») και ο Τζιμ Κάρτερ ("Downton Abbey").

Ο Μπιλ Κόντον, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος της ταινίας “Gods and Monsters” αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της ταινίας, σε σενάριο του Τζέφρι Χάτσερ ("Mr. Holmes"), ο οποίος βασίστηκε στο ευρέως αναγνωρισμένο μυθιστόρημα του Νίκολας Σίρλ.

Σύνοψη

Ο Ρόι Κόρτνεϊ (Ίαν ΜακΚέλεν), ένας επαγγελματίας απατεώνας, έχει βάλει στο μάτι τον επόμενο στόχο του: τη χήρα Μπέτι ΜακΛις (Έλεν Μίρεν) με τεράστια περιουσία στη διάθεσή της. Και ο Ρόι σκοπεύει να πάρει ό,τι της ανήκει. Από την πρώτη τους συνάντηση, ο Ρόι αρχίζει να βομβαρδίζει την Μπέτι με τα δοκιμασμένα κόλπα του και η Μπέτι, που μοιάζει γοητευμένη, παρασύρεται.

Ένα είναι σίγουρο: όταν συναντιούνται, ο Ρόι ζυγίζει την Μπέτι με το έμπειρο μάτι ενός εκτιμητή. Κάτω από τους άψογους τρόπους του και το λαμπερό του βλέμμα είναι ένας ασύδοτος απατεώνας που θέλει να τη γοητεύσει, να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της… και να καταχραστεί όλα της τα χρήματα. Ήδη μάλιστα πιστεύει ότι τα έχει σχεδόν καταφέρει. Η Μπέτι είναι θερμή, τρυφερή, μοναχική και ίσως πιο εγκάρδια παρά συνετή.

Όμως, παρά την αυτοπεποίθηση που διακρίνει τον Ρόι, υπάρχει περίπτωση η γυναίκα αυτή να μην είναι αυτό που δείχνει. Μπορεί να έχει κι αυτή τα μυστικά της. Σίγουρα πάντως, η Μπέτι έχει φροντίσει για την ασφάλεια της, έχοντας τον εγγονό της να την περιμένει στο αυτοκίνητο για να τη συνοδεύσει, αν το ραντεβού δεν πήγαινε καλά. «Απλώς μία πρόληψη» εξηγεί. Και το αγόρι ανησυχεί. Φυσικά, ο Ρόι έχει κατανόηση, παρόλο που το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι έναν νεαρό προστάτη στα πόδια του...