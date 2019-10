Είπε το μεγάλο «ναι» σε talent show η Άντζελα Δημητρίου

Θετικά απάντησε σε πρόταση που της έγινε προκειμένου να είναι μεταξύ των κριτών του «Just The Two of Us» η Άντζελα Δημητρίου.

Αρκετές ήταν οι προτάσεις που δέχτηκε τα τελευταία χρόνια η Άντζελα Δημητρίου, προκειμένου να είναι μία εκ των κριτών σε talent show, ωστόσο η απάντηση που τους έδινε πάντα ήταν ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι». Ωστόσο όπως είθισται να συμβαίνει με όλα τα «κάστρα», κάποια στιμή πέφτουν.Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της κορυφαίας Ελληνίδας λαϊκής ερμηνεύτριας, η οποία πλέον θα αποτελεί κριτή του «Just The Two of Us», το οποίο θα παρουσιάζει από τον προσεχή Ιανουάριο ο Νίκος Κοκλώνης στο OPEN. Η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια έχει δώσει τα χέρια με τον διευθυντή προγράμματος του καναλιού και πλέον θεωρείται θέμα χρόνου η επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών.