Παράνοια για τους Metallica: Ουρές εκατοντάδων μέτρων στην Τεχνόπολη για το επίσημο pop-up store (vid)

Σε ρυθμούς Metallica κινείται η Αθήνα, λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 9 Μαΐου, με το ενδιαφέρον του κοινού να είναι ήδη ιδιαίτερα έντονο.

Από το πρωί της Παρασκευής (08/05), πλήθος θαυμαστών έχει συγκεντρωθεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, όπου λειτουργεί το επίσημο M72 Pop-Up Shop των Metallica, στο πλαίσιο του M72 World Tour.

Η προσέλευση του κόσμου είναι εντυπωσιακή, με ουρές εκατοντάδων μέτρων να σχηματίζονται έξω από τον χώρο, καθώς οι fans σπεύδουν να αποκτήσουν συλλεκτικά αντικείμενα και επίσημο merchandise της ιστορικής περιοδείας.

Το pop-up store, που εντάσσεται στην ευρωπαϊκή εμπειρία του M72 World Tour, προσφέρει αποκλειστικά προϊόντα, όπως limited edition αφίσες, t-shirts της συναυλίας, skateboards σχεδιασμένα από καλλιτέχνες, αλλά και μεγάλη ποικιλία από νέο και κλασικό merch του συγκροτήματος.

Παράλληλα, οι κάτοχοι της M72 Fan Card έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κληρώσεις για μοναδικά δώρα, μεταξύ των οποίων και εισιτήρια για την αρένα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Το pop-up store θα παραμείνει ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, με το κοινό να έχει συγκεκριμένα ωράρια πρόσβασης:

Παρασκευή 8/5: 10:00 – 20:00

Σάββατο 9/5: 09:00 – 18:30

Κυριακή 10/5: 10:00 – 20:00

Πηγή βίντεο: orangepress