Παρά την κριτική και τις φωνές το Michael σπάει ταμεία και γράφει ιστορία στο box office

Ακόμα ένα άτυπο ρεκόρ φαίνεται να σπάει η νέα βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson, αφού τα νεότερα στοιχεία από το box office δείχνουν εισπράξεις που τη φέρνουν πλέον ανάμεσα στις πιο δυνατές βιογραφικές ταινίες των τελευταίων ετών, πάντα σε εμπορικό επίπεδο.

Το Michael λοιπόν έφτασε τα 218,8 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο παγκοσμίως, με τα 97,2 εκατομμύρια να προέρχονται από την αμερικανική αγορά. Με αυτό το ξεκίνημα, πέτυχε το μεγαλύτερο άνοιγμα για βιογραφική ταινία στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεπερνώντας μάλιστα ακόμα και το Oppenheimer του Christopher Nolan.

Για όσους μπορεί να μην γνωρίζουν, ο Jaafar Jackson είναι ο ανιψιός του Michael Jackson και πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία με τον Antoine Fuqua να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. Η πλοκή ακολουθεί την πορεία του θρυλικού καλλιτέχνη από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson Five έως τη δημιουργία μιας σόλο καριέρας που επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Η ταινία παρουσιάζει επίσης την εξέλιξή του ως performer και τη διαδικασία μέσα από την οποία διαμόρφωσε τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα, ενώ περιλαμβάνει και γνωστές στιγμές της πορείας του, όπως το ιστορικό Moonwalk.

Στο καστ συμμετέχουν ακόμη ο Colman Domingo στον ρόλο του Joe Jackson και η Nia Long ως Katherine Jackson. Το σενάριο υπογράφει ο John Logan, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Graham King, John Branca και John McClain για λογαριασμό της Lionsgate.

