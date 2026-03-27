Το Netflix προχωράει σε αυξήσεις των συνδρομών του – Τι ισχύει για την Ελλάδα

Το Netflix αύξησε τις τιμές που διαθέτει τα προϊόντα της στις ΗΠΑ, σε όλα τα “πακέτα”, κατά τουλάχιστον 1 δολάριο.

Η προηγούμενη αύξηση έγινε τον Γενάρη του 2025, όταν υπήρχαν αυξήσεις και στην Πορτογαλία και την Αργεντινή. Στις ίδιες χώρες έγινε προσαρμογή με τη νέα παγκόσμια τιμολόγηση και αυτόν τον μήνα.

Παρεμπιπτόντως, το Netflix παρέσυρε και άλλους “παίκτες”, όπως το Amazon Prime Video (στις 10/4 θα αυξήσει τη χρέωση για την κατάργηση των διαφημίσεων κατά 2 δολάρια), το Spotify (αύξησε κατά 1 έως 2 δολάρια τα πακέτα individual και family, στο πρώτο τρίμηνο του 2026) και Paramount (προέβη σε αυξήσεις στις αρχές του έτους, που έγιναν αισθητές στους παλιούς συνδρομητές αυτόν τον μήνα).

Το ζητούμενο των νέων αυξήσεων του Netflix

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του CNBC, η απόφαση για τις νέες αυξήσεις έχει να κάνει με τις επενδύσεις της πλατφόρμας στο περιεχόμενο της “συμπεριλαμβανομένων νέων επιχειρήσεων, στο χώρο των live events και των video podcasts”.

Στην πραγματικότητα, όλες οι πλατφόρμες ανεβάζουν τις τιμές τους, καθώς το ζητούμενο πια δεν είναι οι νέοι “χρήστες” (αφού όλοι streamαρουμε), αλλά τα περισσότερα έσοδα, από κάθε χρήστη.

Στην έκθεση κερδών του Netflix που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιανουάριο, η εταιρεία δήλωσε ότι εκτιμά πως θα επενδύσει 20.000.000.000 δολάρια στο περιεχόμενο της, μέσα στο 2026. Είναι 2 δισεκατομμύρια περισσότερα από εκείνα που δαπάνησε το 2025.

Τη διαφορά θα την καλύψουν οι συνδρομητές.

Μεταξύ των πιο ακριβών επενδύσεων είναι τα δικαιώματα του WWE Raw και του NFL, ενώ διεκδικεί πακέτα του UEFA Champions League. Προς το παρόν, έχει χάσει τις μάχες στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης από την Paramount και την Amazon.

Στην ίδια έκθεση αναφέρθηκε και ότι περιμένει πως τα συνολικά έσοδα για το 2026, θα είναι μεταξύ των 50.7 και των 51.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων “λόγω των αυξήσεων στις συνδρομές και τις τιμές” καθώς και “ενός προβλεπόμενου, περίπου διπλασιασμού, των εσόδων από τις διαφημίσεις”, συγκριτικά με το 2025.

Όταν δημοσιοποιήθηκαν τα δεδομένα αυτά, το Netflix συζητούσε την απόκτηση των στούντιο της Warner Bros. και την υπηρεσία streaming HBO Max, που κατέληξε στην Paramount.

Τι σημαίνουν οι αυξήσεις για την Ελλάδα

Συνήθως, οι αυξήσεις του Netflix αρχίζουν από τις ΗΠΑ -θεωρείται αγορά “πιλότος”- και μετά γίνεται μια ανάλογη προσαρμογή και στις άλλες αγορές, τους επόμενους 4 με οκτώ μήνες.

Η Τσεχία και η Ελβετία είδαν αυξήσεις, μέσα στον τρέχοντα μήνα, όπως και η Μεγάλη Βρετανία και η Αυστραλία.

Η Eλλάδα πιθανότατα θα ενημερωθεί από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο. Η τελευταία αύξηση που έγινε στη χώρα μας ήταν το Νοέμβριο του 2024, με το βασικό πακέτο να κοστίζει έκτοτε 8.99 ευρώ (ήταν 7.99), το standard να είναι στα 12.49 ευρώ (από 10.99) και το premium στα 15.99 ευρώ (από 13.99).

Να διευκρινιστεί πως οι αυξήσεις εκείνης της εποχής είχαν ως στόχο να σταματήσει το φαινόμενο του password sharing, κάτι που οδήγησε σε νέους συνδρομητές.

Τώρα όμως, αυτή η “πηγή” φαίνεται να έχει στερέψει και ως εκ τούτου, αν θέλει το Netflix (ή η όποια άλλη πλατφόρμα) να αυξήσει τα κέρδη του, πρέπει να προβεί σε νέες αυξήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, πριν κάθε αύξηση η πλατφόρμα υποχρεούται να στείλει ενημερωτικό email τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την επόμενη χρέωση.

Πηγή: news247.gr