Όσκαρ 2026: One Battle After Another ο μεγάλος νικητής της βραδιάς

Χωρίς μεγάλες ανατροπές η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ με το «One Battle After Another» να βγαίνει ο μεγάλος νικητής εξασφαλίζοντας 6 βραβεία.

Η βραδιά κύλισε με πολλά υπονοούμενα για την ΑΙ εποχή, το σκάνδαλο που ακούει στο όνομα Τζέφρι Επστάιν και τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή χωρίς όμως να λείπουν οι συγκινήσεις.

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου εξασφάλισε ο Michael B. Jordan με το Sinners ενώ το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου πήγε στη Jessie Buckley για το Hamnet.

Βραβείο σκηνοθεσίας σήκωσε ο Paul Thomas Anderson για το «One Battle After Another» ενώ τα Όσκαρ για τους Β΄Ρόλους πήρε ο Sean Penn και πάλι για το «One Battle After Another» και η Amy Madigan με το Weapons.

Παρουσιαστής και φέτος ο Conan O’Brien.

Πηγή: newsit.gr