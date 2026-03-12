Γιώργος Μαρίνος: «Έπιανε μικρόφωνο και τραγουδούσε κάθε μέρα για τους τροφίμους» λέει η διευθύντρια του γηροκομείου

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Γιώργος Μαρίνος τα πέρασε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα. Όπως είναι γνωστό, ο ηθοποιός και διασκεδαστής, από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, είχε αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω προβλημάτων υγείας.

H διευθύντρια του οίκου ευγηρίας, Σοφία Κάνα, μίλησε για την καθημερινότητα του καλλιτέχνη στην εκπομπή «Happy Day»: «Όσο βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, τραγουδούσε καθημερινά για τους τρόφιμους. Είχαμε ένα μικρό πάρτι κάθε μέρα. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από τον κύριο Θωμάκο και τη σύζυγό του, Ιωάννα, τον περιποιούνταν και τον πήγαιναν βόλτες. Τρώγαμε έξω, του άρεσε το σουβλάκι πάρα πολύ. Μας αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν 87 χρονών, τι άλλο να πω. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά».

Στη συνέχεια πρόσθεσε για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: «Είναι τόσο μεγάλο το πένθος και η στενοχώρια μας. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, περάσαμε καλά. Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Ας είναι αναπαυμένος. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί μας. Ζήσαμε μαζί και την εποχή του κορονοϊού. Τραγουδήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε, περάσαμε καλά».

Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, στις 12.00 μ.μ. στο Κοιμητήριο Βούλας. Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας ο πρωτοπόρος της νύχτας και της σάτιρας επιθυμούσε να γίνει η τελετή σε κλειστό κύκλο, ενώ ο Πάνος Κατσαρίδης ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαρίνος είχε μεριμνήσει για την κάλυψη του κόστους της κηδείας του.

«Ήταν η ψυχή των πάρτι μας»

«Πενθούμε από χθες. Είναι μοναδικό αυτό που ζήσαμε με τον Γιώργο. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ ήμουν θαυμάστριά του πάντα. Το θεωρώ τιμή μου ότι έζησα αυτά τα τελευταία χρόνια μαζί του. Είχαμε την απόλυτη αποδοχή του. Ήταν ένας άνθρωπος που ακτινοβολούσε αγάπη και πνεύμα. Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος και ευγενέστατος.

Ήταν η ψυχή των πάρτι μας, σήκωνε όλες τις κυρίες να χορέψουν. Έπαιρνε το μικρόφωνο και μας τραγουδούσε κάθε μέρα. Περάσαμε πολύ καλά, όταν του βάζαμε μουσική αμέσως “ζωντάνευε”. Ήταν ήρεμος στο τέλος του, δεν υπέφερε», σημείωσε η διευθύντρια του οίκου ευγηρίας, Σοφία Κάνα, στον ΑΝΤ1.

Πηγή: newsbeast.gr