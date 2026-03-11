Τι απαντά ο Φερεντίνος στα σχόλια για τη viral διαφήμιση με την Καραβάτου και το κοκορέτσι

Στα σχόλια που ακούστηκαν και γράφτηκαν για την πασχαλινή διαφήμιση της JUMBO, στην οποία συμμετέχει μαζί με την Κατερίνα Καραβάτου, απάντησε ο Χρήστος Φερεντίνος.

Οι δύο τηλεοπτικοί παρουσιαστές και συνεργάτες στο ραδιόφωνο, πρωταγωνίστησαν στο φετινό καθιερωμένο εορταστικό σποτ της εταιρίας παιχνιδιών, αναπαριστώντας την διάσημη κινηματογραφική σκηνή με τον πηλό από την ταινίας «Αόρατος Εραστής», με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ .

Τα μηνύματα μετά την προβολή της διαφήμισης στην τηλεόραση ήταν ανάμεικτα, με τον Χρήστο Φερεντίνο να απαντά στην κάμερα του Happy Day: «Δεν έχω να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να γίνει όλο αυτό.

Εμείς μια παρωδία κάναμε της γνωστής σκηνής από την ταινία με τους Πάτρικ Σουέιζ και Ντέμι Μουρ. Στη συνέχεια την ίδια σκηνή την έκαναν και στο Muppet Show. Χιούμορ έχει, μέχρι εδώ. Γιατί να με στεναχωρήσουν τα αρνητικά σχόλια; Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει», ξεκαθαρίζει ο παρουσιαστής.

Όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση, δεν σημαίνει πως είναι αληθινό. Ρόλους κάνουμε. Κάναμε ένα σκετσάκι και τίποτα άλλο», καταλήγει ο Χρήστος Φερεντίνος.

Πηγή: news247.gr