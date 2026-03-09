Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ «Πραγματικά το τερματίσατε»: Διχάζει τα social η διαφήμιση Jumbo με τους Καραβάτου-Φερεντίνο και ένα κοκορέτσι 09-03-2026 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ποικίλα σχόλια προκάλεσε η πασχαλινή διαφήμιση της εταιρείας Jumbo όπου πρωταγωνιστούν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Το φινάλε που «έπρεπε»... menshouse.gr Καθαρή, καταιγιστική αδρεναλίνη: Το Netflix φέρνει την ταινία που θα σε κάνει να αφήσεις για λίγο το Μουντιάλ menshouse.gr Τέλος από τον ΑΝΤ1 – Το παρασκήνιο ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» dailymedia.gr Ελεύθερη πτώση για τη ΝΔ: Η δημοσκόπηση που «τρόμαξε» το Μαξίμου instanews.gr Ευγενία Σαμαρά, δεν υπάρχεις... (pics) instanews.gr Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Νέο μεγάλο μπαμ απ’ την πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr «Πραγματικά το τερματίσατε»: Διχάζει τα social η διαφήμιση Jumbo με τους Καραβάτου-Φερεντίνο και ένα κοκορέτσι SHARE