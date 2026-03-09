MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Πραγματικά το τερματίσατε»: Διχάζει τα social η διαφήμιση Jumbo με τους Καραβάτου-Φερεντίνο και ένα κοκορέτσι

0
Ποικίλα σχόλια προκάλεσε η πασχαλινή διαφήμιση της εταιρείας Jumbo όπου πρωταγωνιστούν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος.

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr 

«Πραγματικά το τερματίσατε»: Διχάζει τα social η διαφήμιση Jumbo με τους Καραβάτου-Φερεντίνο και ένα κοκορέτσι