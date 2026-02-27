Ο Δόξας έπαιξε βίντεο της κόρης του «που ήταν 7 ώρες τιμωρία» – Τα έχασε ο Λιάγκας, ζητούσε να κλείσει ο ήχος

Ο Κώστας Δόξας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», μετά την καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και προσπάθησε να παίξει ένα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι σε αυτό φαινόταν η κόρη του να τιμωρείται από τη μητέρα της για περίπου επτά ώρες και να κλαίει έντονα.

Ο Γιώργος Λιάγκας αρνήθηκε να ακουστεί ο ήχος του βίντεο και τον παρακάλεσε να μην συνεχίσει. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 ήρθε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ζητώντας από την παραγωγή να κλείσει το μικρόφωνο.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα δείξω κάτι. Θα παίξω κάτι», είπε αρχικά ο Κώστας Δόξας. «Όχι, όχι, όχι! Μην το κάνεις, Κώστα, μη! Μια στιγμή, μια στιγμή, περίμενε, περίμενε. Μη το κάνεις Κώστα! Κώστα σε παρακαλώ! Κόψτε τον ήχο! Δεν ξέρω… περίμενε μια στιγμή. Σας παρακαλώ πολύ!».

«Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι 7 ώρες ήδη τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας “δεν μπορώ να αναπνεύσω”. Και της λέει “δεν πειράζει, μόλις ηρεμήσεις θα αναπνεύσεις”. Το βίντεο αυτό μου το γράφει και μου το στέλνει», πρόσθεσε ο Κώστας Δόξας για την κόρη του. «Τα παιδιά πρέπει να τα αφήνουμε απ’ έξω, από τις δικές μας διενέξεις», απάντησε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια ο Κώστας Δόξας πήγε να δείξει στον Γιώργο Λιάγκα το κινητό του με τον παρουσιαστή να του λέει: «Μην μου το κάνεις αυτό! Σε παρακαλώ Κώστα, δεν θέλω να το δω. Δεν θα δω το κινητό σου, ούτε θα κάνω σόου τηλεοπτικό. Κάτσε σε παρακαλώ πολύ».

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Πηγή: newsbeast.gr