Το σπάνιο βίντεο από τα γυρίσματα του Rocky I που ανέβασε ο Σιλβέστερ Σταλόνε

Το Rocky I είναι ένα από τα σημαντικότερα φιλμ στην ιστορία του κινηματογράφου παρότι γυρίστηκε σε μια εποχή που τα μέσα που διέθεταν οι σκηνοθέτες και οι εταιρείες απείχαν έτη φωτός συγκριτικά με αυτά που υπάρχουν σήμερα.

Αν σκεφτεί κανείς μάλιστα ότι ο Sylvester Stallone πέτυχε όλα αυτά την πρώτη φορά που έγραφε σενάριο, τότε καταλαβαίνει ότι πρόκειται για μια ταινία με προδιαγεγραμμένη μοίρα, μια μοίρα που την ακολουθεί ακόμα και τώρα, 50 ολόκληρα χρόνια μετά την πρεμιέρα της, συνεχίζοντας να μας συγκινεί, να μας παρηγορεί και να μας εμπνέει.

Ο Stallone θέλησε να δημοσιεύσει ένα σπάνιο αρχειακό υλικό από τα γυρίσματα της ταινίας και συγκεκριμένα από τις σκηνές στο ρίνκγ μαζί με τον άλλο μεγάλο της κατηγορίας, Carl Weathers, και έγραψε τα εξής:

Πριν ο Rocky πατήσει ποτέ στο ρινγκ, στην οθόνη προηγήθηκαν ώρες σαν κι αυτές. Επαναλήψεις. Βηματισμοί. Συγχρονισμός. Να δέχεσαι χτυπήματα και να σηκώνεσαι ξανά. Έγραψα το σενάριο σε τρεις και μισή ημέρες, όμως η σωματική προετοιμασία κράτησε μήνες. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Αν θέλεις να μοιάζει αληθινό, πρέπει να το ζήσεις.

Πηγή: unboxholics.com