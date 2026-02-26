Γιατί ξέσπασε ο Αρναούτογλου μπροστά στις κάμερες; «Τόση αλητεία και ξεφτίλα; Δεν ντρέπεστε, βρε αλήτες;»

Έξαλλος είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με ένα βίντεο στα social media που κυκλοφόρησε με πρωταγωνιστή τον ίδιο, στο οποίο φαίνεται να προωθεί μια υπηρεσία, αλλά είναι κατασκευασμένο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

«Αυτό ήταν κάτι που μου το στείλανε χθες, αλλά έχουν ξαναγίνει πάνω από 4-5 διαφημίσεις. Αυτή τη φορά, άγγιξε σχεδόν την τελειότητα. Το πώς κουνούσα τα χείλη μου, με αυτά που έλεγα ήταν συγκλονιστικό. Μόνο λίγο η φωνή μου δεν ήταν ίδια. Όταν τελειοποιήσουν και αυτό, πιστεύω ότι πάρα πολύς κόσμος θα την πατήσει από πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους που μπορεί να συμπαθει.

Έχω λάβει στο παρελθόν μηνύματα που μου είπαν “Γρηγόρη το κάναμε αυτό που είπες και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει”. Ήρθα σε τρομερά δύσκολη θέση, γιατί δεν ήμουν εγώ. Δεν θα βρεθεί ποιος κρύβεται από πίσω. Έχουμε μια καταπληκτική δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά αυτά απ’ ότι μου είπαν συμβαίνουν μέσω Σιγκαπούρης, Ταϊλάνδης κτλ. Μακάρι να βρεθούν.

Είμαι της ελευθερίας του διαδικτύου, αλλά χρειάζεται ένα μέτρο πια. Αν δεν μπει μια τάξη στο διαδίκτυο, αυτό θα είναι ένα σίχαμα και μισό και από εκεί που έχει μια γοητεία, και μια πλάκα, και μια αίσθηση ελευθερίας, θα καταντήσει ένα πράγμα γελοίο, άσχημο και βλέπω ότι πάρα πολύς κόσμος αποχωρεί σιγά σιγά από το διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό αυτό που γίνεται με το AI. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει είναι παρανοϊκό», τόνισε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Τόση αλητεία; Δεν ντρέπεστε, βρε αλήτες; Πάτε και κλέβετε τα λεφτά των ηλικιωμένων; Η ξεφτίλα στο μεγαλείο της. Πιτσιρικάδες και νέοι άνθρωποι κλέβετε ηλικιωμένους», ξέσπασε ο παρουσιαστής με αφορμή τις απάτες που γίνονται κατά των ηλικιωμένων προκειμένου να τους αποσπάσουν χρήματα.