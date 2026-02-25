Εφτιαξαν vintage κρεοπωλείο στην Υδρα για τον Μπραντ Πιτ, κρέμασαν κρέατα με τιμές σε δραχμές

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.

Από νωρίς το πρωί, στο λιμάνι έχουν σπεύσει τα συνεργεία προκειμένου να δημιουργήσουν το σκηνικό με το vintage δελφίνι. Ήδη, το δελφίνι έχει αποπλεύσει στα ανοιχτά του νησιού με τον Μπραντ Πιτ επιβαίνων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ορισμένα γυρίσματα.

Την ίδια ώρα, τα καταστήματα γύρω από το λιμάνι έχουν μεταμορφωθεί προκειμένου να ανταποκρίνονται στην εποχή της ταινίας. Συγκεκριμένα, μια παλιά αποθήκη έχει μετατραπεί σε κρεοπωλείο όπου οι τιμές είναι σε δραχμές. «Κρεοπωλείο ο Μαύρος Ταύρος» γράφει η ταμπέλα. Σε μια μικρότερη ταμπέλα αναγράφεται ότι «Ο ΚΥΜΑΣ ΚΟΠΤΕΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΥ» και δίνονται οι τιμές για τα «Παϊδάκια», 750 δραχμές και για τον «κιμά» 1.000 δραχμές.

