Η πιο αρρωστημένη ιστορία του internet που έγινε ντοκιμαντέρ στο Netflix

Από θρησκευτικές αιρέσεις έως εγκληματίες πολέμου, τα ντοκιμαντέρ του Netflix συχνά προκαλούν σοκ μέσα από τη θεματολογία και τις ακραίες ιστορίες που φέρνουν στο προσκήνιο.

Παρότι δεν διακρίνονται πάντοτε για καλλιτεχνική πρωτοτυπία, καταφέρνουν να καθηλώνουν το κοινό παρουσιάζοντας χωρίς ίχνος ωραιοποίησης πραγματικά γεγονότα τόσο απίστευτα και συχνά τόσο αποκαρδιωτικά που πολλές φορές μοιάζουν λες και είναι βγαλμένα από δυστοπική ταινία μυθοπλασίας.

Βέβαια στην περίπτωση του συγκεκριμένου τίτλου, ο οποίος αφηγείται μια ιδιαιτέρως σκληρή ιστορία, υπάρχουν κάποια λίγα θετικά στοιχεία που σχετίζονται με τη δύναμη της διαδικτυακής κοινότητας και τον πιθανό αντίκτυπο της στην αναζήτηση της δικαιοσύνης.

Παράλληλα όμως, θέτει και κρίσιμα ερωτήματα και διατηρεί σαφή κριτική στάση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο των δικαστών του διαδικτύου και αναδεικνύει τους κινδύνους, τα όρια και τις ηθικές συνέπειες της αυτοδικίας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο λόγος λοιπόν γίνεται για το Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer (Κάτω τα Χέρια από τις Γάτες: Το Κυνήγι του Δολοφόνου), και εξετάζει μια από τις πιο σκοτεινές και ανησυχητικές υποθέσεις που γεννήθηκαν μέσα από το ίδιο το διαδίκτυο. Η τροπή της ιστορίας μοιάζει με ένα σκοτεινό σπιράλ, το οποίο όσο περνούν τα επεισόδια γίνεται όλο και πιο αρρωστημένο. Αποτελείται από μόλις τρία μέρη όμως η ψυχολογική φόρτιση που συσσωρεύονται σε αυτά τα επεισόδια είναι αρκετές για να μετατρέψουν την παρακολούθησή του σε μια βαθιά άβολη και σχεδόν αποπνικτική εμπειρία.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει σκληρές εικόνες και περιγραφές που ενδέχεται να ενοχλήσουν το κοινό. Οπότε αν θεωρείτε ότι μπορεί να ταραχτείτε, είναι καλύτερα να το προσπεράσετε και να μάθετε γι’ αυτό μόνο από αφηγήσεις φίλων.

Πηγή: unboxholics.com