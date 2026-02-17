Ο Akylas στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα για τη Eurovision

Πριν από ένα μήνα, πριν ακόμα ανακοινωθεί πως ο 27χρονος τραγουδιστής θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό, τα στοιχήματα έδειχναν πως η Ελλάδα βρισκόταν ήδη στην τρίτη θέση. Μόλις όμως έγινε επίσημο πως ο Akylas είναι ο νικητής του Sing for Greece 2026, η χώρα ανέβηκε μία θέση και πλέον βρίσκεται στη δεύτερη.
Όπως φαίνεται στον πίνακα, η Φινλανδία βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ στην τρίτη πια βρίσκεται το Ισραήλ. Στην 4η θέση είναι η Σουηδία, ακολουθεί η Ιταλία στην 5η θέση, ενώ στην 6η βρίσκεται η Δανία. Η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Γαλλία και η Μάλτα συμπληρώνουν τη δεκάδα.
Σε αναρτήσεις στο TikTok, η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά στις πρώτες θέσεις. Σε βίντεο με τίτλο «Eurovision 2026 προσωπικό Top 5», η Ελλάδα καταλαμβάνει την 1η θέση, μπροστά από τις Αλβανία, Κύπρο, Δανία και Μάλτα, ενώ σε άλλο αντίστοιχο βίντεο, η ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται ως το νέο κομμάτι που κατακτά την κορυφή. Επιπλέον, σε Top 12 βίντεο που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα, η Ελλάδα τοποθετείται σταθερά εντός της πρώτης δυάδας.
