Το F1 σάρωσε σε όλο τον κόσμο και η παραγωγή ετοιμάζει... sequel

Το F1 εξελίχθηκε σε έναν πραγματικό θρίαμβο για την Apple, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 624 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και ξεπερνώντας κάθε αρχική πρόβλεψη στο box office.

Με προϋπολογισμό που εκτιμάται μεταξύ 200 και 300 εκατομμυρίων δολαρίων, η παραγωγή όχι μόνο κάλυψε το κόστος της αλλά κατέγραψε και την υψηλότερη εισπρακτική επίδοση στην κινηματογραφική ιστορία της εταιρείας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο οι εισπράξεις ανήλθαν σε 189,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στη βρετανική αγορά πλησίασαν τα 30 εκατομμύρια, νούμερα που επιβεβαιώνουν τη δυναμική της ταινίας και την τοποθετούν ως μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς που μας πέρασε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η σαρωτική εμπορική πορεία της ταινίας άνοιξε άμεσα τη συζήτηση για το επόμενο βήμα του franchise. Σύμφωνα με τον παραγωγό Jerry Bruckheimer, το sequel βρίσκεται ήδη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης, με τη δημιουργική ομάδα να χαράσσει τον βασικό αφηγηματικό άξονα της νέας ιστορίας, την ώρα που οι επαφές με τον Lewis Hamilton παραμένουν καθώς η βοήθεια του ως συμβούλου παραγωγής θεωρείται καθοριστική για τη διατήρηση της αυθεντικότητας στο φιλμ.

Το ερώτημα φυσικά που κυριαρχεί αφορά την πιθανή επιστροφή του Brad Pitt στον ρόλο του Sonny Hayes, με τον Jerry Bruckheimer να αποφεύγει να δώσει σαφή απάντηση και να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

