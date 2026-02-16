Eurovision 2026: Ο Akylas μεγάλος νικητής του Ελληνικού Τελικού

Ύστερα από 263 τραγούδια, τρία φαντασμαγορικά σόου και μια συναρπαστική ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ο Akylas με το «FERTO» είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη τον Μάιο, καθώς κατάφερε να είναι ο νικητής του «Sing for Greece».

Μετά την ανακοίνωση των ψήφων των επιτροπών, η Klavdia μετέφερε τον φάκελο με τα αποτελέσματα του κοινού και τον παρέδωσε στον Γιώργο Καπουτζίδη. Μαζί ανακοίνωσαν τον μεγάλο νικητή, ενώ η Klavdia έδωσε και ένα τιμητικό βραβείο, συμβολίζοντας τη σκυτάλη που περνά στον νέο εκπρόσωπο της Ελλάδας.

Ο Akylas συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς, λαμβάνοντας 24 βαθμούς από το κοινό και 24 από τις επιτροπές. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο good job Nicky με 33 βαθμούς και στην τρίτη η Evangelia με 24 βαθμούς.

Στον πυρήνα του τραγουδιού βρίσκεται η λέξη «Ferto», ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που ακούγεται σχεδόν παρορμητικά, παραπέμποντας στο αγγλικό «bring it» ή στο «δώστα όλα». Ωστόσο, δεν λειτουργεί απλώς ως εύηχο ρεφρέν που μένει στο αυτί. Το «Ferto» αποκτά ουσιαστικό βάθος, μετατρέπεται σε αιχμηρό σχόλιο για τη ματαιοδοξία της εποχής μας, την αχόρταγη καταναλωτική νοοτροπία και τη διάχυτη αίσθηση ανικανοποίητου. Εκφράζει τη διαρκή απαίτηση για «κι άλλα», όχι μόνο σε υλικά αποκτήματα, αλλά και σε αποδοχή, κύρος και επιβεβαίωση.

«Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ''κουνήσει'', αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».

Ο Akylas είναι ένας φρέσκος και εκρηκτικός δημιουργός, με ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα και έντονη σκηνική ενέργεια. Έκανε αίσθηση το 2024 με την επιτυχία «Ατελιέ», που τον σύστησε σε ευρύτερο κοινό. Αυτοδίδακτος και ανήσυχος καλλιτεχνικά, ξεκίνησε από τις Σέρρες, όπου φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο, ενώ παράλληλα καλλιέργησε την εκφραστικότητά του μέσα από θεατρικά εργαστήρια.

Η μετακόμισή του, στην Αθήνα, σηματοδότησε μια νέα δυναμική πορεία, με viral διασκευές στο TikTok να του ανοίγουν τον δρόμο. Παράλληλα, οι εμφανίσεις του σε κρουαζιερόπλοια στο εξωτερικό διεύρυναν τους μουσικούς του ορίζοντες, διαμορφώνοντας έναν σύγχρονο, πολυσυλλεκτικό ήχο που παντρεύει διεθνείς επιρροές με έντονο ελληνικό στίγμα. «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν».

