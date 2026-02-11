Eurovision 2026: Τα 7 πρώτα τραγούδια του ελληνικού τελικού, μέσα το φαβορί Akylas, Marseaux και Ευαγγελία - Όλα όσα έγιναν

Τα πρώτα επτά τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό διεκδικώντας την εκπροσώπηση της χώρας μας στην Eurovision 2026 αναδείχθηκαν από τον α΄ημιτελικό.

Πρόκειται για: «Άλμα» Rosanna Mailan, «Europa» STEFI, «Parea» Evangelia, «Χάνομαι», Marseaux, «Ferto» Ακύλας, «The Other Side» Alexandra Sieti και «YOU & I» STYLIANOS.

Όσα είδαμε στον α΄ελληνικό ημιτελικό της Eurovision 2026

Ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για την Eurovision 2026 ξεκίνησε στις 21:00 με την Κλαυδία να ανοίγει τη βραδιά. Η τραγουδίστρια, επάνω σε ένα βάθρο, άρχισε να ερμηνεύει το τραγούδι «Αστερομάτα» με το οποίο χάρισε στη χώρα μας την 6η θέση στον περυσινό διαγωνισμό.

Ακολούθησε ένα medley όπου οι 14 διαγωνιζόμενοι ερμήνευσαν ελληνικές συμμετοχές στην Eurovision. Στο κλιπ ακούστηκαν το Ότοστοπ της Άννας Βίσση, το S.A.G.A.P.O του Μιχάλη Ρακιντζή, το Secret Combination της Καλομοίρας και το My Number One της Έλενας Παπαρίζου.

Λίγες στιγμές μετά οι τρεις παρουσιαστές, Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά ανέβηκαν στη σκηνή. Αφού καλησπέρισαν το κοινό, ενημέρωσαν για το πώς θα εξελιχθεί η βραδιά, υποσχόμενοι ένα live που θα κυλήσει γρήγορα.

Και όντως αυτό ίσχυε…

Αμέσως ξεκίνησε η παρουσίαση των 14 συμμετεχόντων του α’ ελληνικού ημιτελικού.

Τα τραγούδια όπως παρουσιάστηκαν στον α΄ ημιτελικό

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Ακύλας

«Parea», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Αφού ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος, ξεκίνησε η ψηφοφορία, η οποία έληξε λίγο μετά τις 23:00

Στη σκηνή, στη συνέχεια, ανέβηκε για δεύτερη φορά η Κλαυδία, η οποία ερμήνευσε με τον δικό της τρόπο το Heroes του Μονς Σέλμερλεβ που κέρδισε στον τελικό της Eurovision 2015 που διεξήχθη στη Βιέννη, το δικό της τραγούδι «Άνεμος» και το «Όλου του Κόσμου η Ελπίδα», τη συμμετοχή της Ελλάδας το 1992 που ερμήνευσε η Κλεοπάτρα.

Μετά την εμφάνιση της Κλαυδίας, έφτασε η ώρα των αποτελεσμάτων όπου και ανακοινώθηκαν οι 7 που πέρασαν στον ελληνικό τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Το επόμενο ραντεβού δίνεται την Παρασκευή και στον β’ ελληνικό ημιτελικό για την Eurovision 2026.

Πηγή: iefimerida.gr